Un capitolo doloroso sta per aprirsi nella soap tedesca Tempesta d’Amore. Nel corso delle prossime puntate assisteremo a un evento tragico, che porterà alla morte di Vroni. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe, presto in onda su Rete 4? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’amore, spoiler tedeschi: Vroni operata da Leander

Tra le new entry della 19ma stagione Tempesta d’Amore ci sarà Vroni Schwarzbach, una ragazza destinata a segnare un punto di svolta nella soap tedesca. La giovane sarà appassionata di motocross, e proprio la sua passione per le due ruote finirà per esserle fatale.

Protagonista di un incidente in moto, Vroni verrà ricoverata in ospedale con numerose fratture e un’emorragia interna. La giovane verrà operata d’urgenza da Leander Saalfeld. La poca esperienza del giovane chirurgo e la sua giovane età susciteranno molte perplessità in Alexandra e Markus, che vorranno solo il meglio per la loro amata figlia.

Tuttavia i risultati ottenuti dall’intervento sembreranno riuscire a dissipare i dubbi dei genitori della ragazza, visto che l’operazione riuscirà perfettamente.

Visibilmente emozionato per il suo primo grande successo come chirurgo “solista” Leander verrà accolto come un eroe dagli Schwarzbach e riceverà i complimenti di Michael, suo supervisore.

Anticipazioni Tempesta d’amore: complicazioni per Vroni

Purtroppo si tratterà solo di una gioia temporanea, e ben presto Vroni subirà una ricaduta che richiederà di intervenire una seconda volta. La figlia di Markus e Alexandra ignorerà le raccomandazioni di Leander, che dopo la perfetta riuscita dell’intervento continuerà a prendersi cura di lei e le raccomanderà di evitare sforzi eccessivi per non causare la riapertura delle ferite.

Vroni – non rendendosi conto della pericolosità del suo gesto – finirà per cedere alla tentazione di recuperare il suo telefono caduto accidentalmente a terra. Il gesto si rivelerà fatale. Il movimento decisamente incauto della ragazza finirà infatti per riaprire tutte le ferite fresche, provocandole una pericolosa emorragia interna.

Ad operarla sarà ancora una volta Leander, unico chirurgo disponibile in quel momento. Tuttavia questo nuovo intervento non produrrà gli esiti sperati. Vroni andrà in arresto cardiaco e morirà sotto gli occhi del chirurgo.

Alexandra giura vendetta nelle prossime puntate Tempesta d’amore

La morte della figlia getterà gli Schwarzbach nella più profonda disperazione, e lascerà un vuoto incolmabile in tutti coloro che avranno avuto modo di conoscere la giovane.

A risentirne maggiormente sarà sua madre, Alexandra, che inizierà una vera e propria guerra per punire i colpevoli. La sua battaglia finirà per rovinare molte vite e segnare il corso della nuova stagione appena iniziata. Siete pronti a scoprire con noi cosa accadrà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tempesta d’amore.