Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 29 maggio al 4 giugno 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. I riflettori sono ancora puntati su Ariane, impegnata a cercare di scoprire le intenzioni di Tim sulle quote cedute dal padre. Una nuova figura si allea alla perfida donna, si tratta di Erik. L’alleanza non promette niente di buono. Vediamo nel dettaglio cosa accade.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 29 maggio al 4 giugno 2021

Erik ha un disperato bisogno di soldi e decide di affidarsi alle sue doti di seduttore. Dopo aver avvicinato Ariane finisce a letto con lei. Non può però fare a meno di notare che la donna ha in mente qualcosa di poco pulito e le chiede a bruciapelo di cosa si tratti. Davanti alla reticenza della donna la minaccia di raccontare ai Saalfeld tutto ciò che ha scoperto, se lei non accetterà di dividere con lui il riscatto per il rapimento di Tim.

Eric vuole il 30% del riscatto e Ariane accetta a patto che lui partecipi attivamente al rapimento. Insieme riescono ad attirare Tim al lago con uno stratagemma, dopodiché uno scagnozzo cerca di addormentarlo con il cloroformio.

L’uomo non è certo pronto alla reazione di Tim, che con un colpo riesce a liberarsi e fugge via. Il ragazzo però, a causa del cloroformio respirato, non riesce a rimanere sveglio a lungo.

I sospetti di Christoph sugli autori del rapimento non tardano a posarsi su Ariane. L’albergatore irrompe così nella camera della donna deciso a farsi dire dove tiene nasconto Tim. Ariane finge di non sapere niente del rapimento e, spaventata dall’irruzione di Christoph nella stanza, chiede aiuto. A calmare Christoph arriva Werner.

Il cellulare di Tim viene ritrovato da Maximilian mentre fa jogging. Il ragazzo ignora chi sia il proprietario del dispositivo e lo porta alla reception dell’hotel, dove Alfons nota che la foto di Franzi è impostata come salvaschermo e capisce che si tratta del telefonino di Tim.

Maximilian si trova anche a fare i conti con un altro problema: dopo che Amelie ha scoperto che è lui il biker che l’ha fatta cadere da cavallo gli dice che non è più disposta a prenderlo come coinquilino.

Lucy vorrebbe far tornare l’armonia tra i suoi genitori e, armata dalle migliori intenzioni, chiede al padre notizie sul luogo in cui lui a suo tempo ha fatto la dichiarazione d’amore a sua madre.

Florian spiega a Maja che intagliare la corteccia degli alberi li danneggia e lei corre ai ripari. Werner, anche grazie all’aiuto della sua famiglia, riesce a comprare le quote dell’hotel di Christoph.

Spoiler Tempesta d’Amore: tutti in ansia per Tim

Dopo che il Saalfeld ha pagato il riscatto chiesto dai rapitori per il rilascio di Tim si prepara a riavere il figlio. I rapitori infatti gli promettono che lo rilasceranno entro un’ora. L’ansia di Christoph è condivisa da Franzi, che si dispera non appena si rende conto che Tim deve aver finito i medicinali per la Dhalassa.

Finirà tutto bene per il ragazzo? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.