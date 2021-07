Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 17 al 23 luglio 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 17 al 23 luglio 2021

Selina, a causa del veleno messo nella cipria da Ariane, si è sentita male in aperta campagna. A cercarla, insieme a Christoph, ci sono Amelie, Maja e Florian. Quando la ritrovano la accompagnano in ospedale, prima di lasciarsi andare tutti finalmente ad un respiro di sollievo: sebbene priva di conoscenza la donna è viva. A confortare Maja, che appare davvero sollevata dall’esito delle ricerche, c’è Florian. Tra i due sembra esserci un forte legame.

Poco dopo Ariane, parlando al telefono con Erik, si dice pentita di aver avvelenato l’amica. La perfida donna non si accorge però che Selina, accanto a lei, ha riaperto gli occhi e la ascolta. Subito dopo Selina è completamente sveglia e cosciente e ascolta Ariane che prova a raccontarle di aver perso i sensi perché è caduta da cavallo.

Ma Christoph non sembra disposto a lasciarsi ingannare dalla perfida Ariane e sospetta che sia stata proprio lei ad avvelenare Seline. Per questo chiede a Michael aiuto per scoprire cosa sia realmente accaduto. I cosmetici della donna attirano subito l’attenzione dell’albergatore, che li consegna al medico perché li faccia analizzare. Ma riane ha ancora un asso nella manica e chiede a Eric di sostituire il portacipria prima che Michael possa analizzarlo.

André ha un piano per spillare dei soldi a Werner che intende utilizzare per realizzare il sogno di Leentje: aprire un ristorante alle Mauritius. Per riuscire nel suo intento finge di aver recuperato parte della memoria per potersi riavvicinare al fratello.

Max rivela a Robert che Cornelia è innamorata di lui, ma poco dopo la donna viene sorpresa da Werner mentre bacia Robert in ascensore. Anche Florian sembra essere completamente assorto da una donna: si tratta di Maja. Maximilian lo sorprende spesso con la testa tra le nuvole e gli chiede se sia a causa di una donna.

Alfons regala a Vanessa la spilla d’oro che ha vinto per il concorso come miglior concierge della Baviera.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Frederick vuol riconquistare Maja?

Frederick sembra essersi reso conto del grave errore che ha commesso nel tradire Maja proprio il giorno delle loro nozze con la migliore amica della donna e cerca di riavvicinarsi a lei. L’uomo le regala uno stupendo mazzo di rose e altri regali.

Riuscirà a farsi perdonare oppure Maja cederà alle attenzioni di Florian? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 35 minuti circa.