Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 1 al 7 maggio 2021 promettono momenti di tensione al Fürstenhof: dopo lo spavento iniziale Ariane confida a Christoph che la mina era solo uno scherzo e l’uomo può quindi togliere il piede. A tenere tutti con il fiato sospeso ci sarà anche un misterioso fantasma che sembra aggirarsi per le stanze, creando apprensione tra gli ospiti dell’hotel.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 1 al 7 maggio 2021

Lucy racconta a Joell che l’hotel è infestato dal fantasma di una ragazza di nome Sophia, che si è uccisa in preda al dolore di un amore non corrisposto. A confermare il racconto della giovane allo scrittore arriva anche Rosalie, che conferma la storia e racconta che un ospite della suite Sissi ha addirittura sentito piangere il fantasma. Poi con un piccolo stratagemma rende ancor più credibile la sua storia.

Approfittando del fatto che Lucy ha raggiunto lo scrittore nella suite Sissi, Rosalie nasconde un altoparlante e fa partire un nastro con il suo pianto registrato. Impossibile rimanere indifferenti davanti a una dimostrazione così. Lucy e Joell escono infatti in fretta dalla stanza ma, appena giunti nel corridoio, si accorgono che il pianto è cessato. Inevitabilmente all’interno dell’hotel inizia a circolare la voce che un misterioso fantasma alloggi nella suite Sissi. Alfons appare preoccupato dal fatto che la notizia giunga agli ospiti dell’albergo. Per impedire che questi, impauriti dalla presenza insolita decidano di lasciare l’albergo, Franzi consiglia a Lucy di dire la verità a Joell: il fantasma è solo una loro invenzione.

Rosalie è sempre più gelosa di Amelie e la affronta a viso aperto accusandola di flirtare con Michael ed intimandole di stare lontana da lui. Più tardi, parlando con il giovane, Rosalie gli confessa di aver creduto che tra loro stesse nascendo qualcosa anche grazie all’avvicinamento dell’ultimo periodo.

Vanessa appare in ansia per Robert. Non lo sente da molto tempo e chiede a Cornelia notizie del ragazzo. Lei però, ripensando a quando gli ha confessato di amarlo, risponde di non sapere niente. Ben presto però anche lui farà ritorno al Fürstenhof. Werner lo convince infatti del fatto che vuole cedergli le sue quote. I due, insieme a Christoph, organizzano un piano per riuscire a scoprire i segreti di Ariane. Vogliono riuscire a sottrargli il cellulare per vedere, grazie alla geolocalizzazione, dove si trovasse la donna la notte in cui il marito è scomparso.

Spoiler Tempesta d’Amore: Ariane sospettata per la scomparsa del marito

Dopo che Christoph, Werner e Robert sono finalmente riusciti ad impossessarsi del cellulare di Ariane lo esaminano, ma non riescono a trovare niente che riesca a confermare o cancellare i loro sospetti su un coinvolgimento della donna nella scomparsa del marito. L’albergatore pensa allora di ricorrere nuovamente al siero della verità.

Si trasferisce nell’appartamento dei Saalfeld, ma viene cacciato da Robert che deve riuscire a convincere Ariane di stare dalla sua parte. Quest’ultimo sembra poter finalmente avere tutte le carte in regola per prendere parte attiva nella gestione dell’hotel: Werner infatti comunica a Michael, Hildegard e Alfons di avergli ceduto le sue quote. Werner prosegue poi dicendo che intende assumere un investigatore privato per riuscire a rintracciare Andrè.

Christoph accetta i suggerimenti di Tim e decide di farsi carico della gestione del birrificio: in questo modo Franzi potrà riacquistarlo e continuare la produzione di sidro.

Franzi potrà davvero riprendere serenamente quell’attività a cui tiene tantissimo, senza più intralci da parte di Steffen? E Christoph userà di nuovo il siero della verità per scoprire cosa nasconde Ariane? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.