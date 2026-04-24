I fans di Tempesta d’Amore ormai lo sanno fin troppo bene. Ogni nuovo episodio inedito della serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof riserva loro numerosi colpi di scena. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 27 aprile al 1° maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: riconciliazione per Maxi ed Henry

Appianate le divergenze, Maxi Saalfeld ed Henry Sydow tornano insieme. La loro riconciliazione però non sfugge all’occhio sempre attento di Sophia. La madre del ragazzo, accortasi di quanto sta accadendo, decide di fare una mossa azzardata.

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca di Rete 4

Erik aiuta Yvonne a lanciare la sua sfilata di moda, ma la moglie non gli dimostra la gratitudine che lui si sarebbe aspettato. Arriva il momento dell’evento, e alla sfilata di Yvonne e Larissa, Maxi partecipa come indossatrice. Nel momento clou della serata però, la giovane ha un collasso.

La Saalfeld è in gravi condizioni e viene trasportata in ospedale. Mentre la ragazza lotta tra la vita e la morte, Henry scopre che il malore è stato causato da Sophia, che ha tentato di avvelenarla.

Anche Katja rimane al capezzale di Maxi, terrorizzata all’idea di perderla. A darle un po’ di conforto ci pensa Markus, e tra loro i rapporti si fanno intensi. Poi però Vincent torna a Bichleim e la sorprende con una dichiarazione d’amore.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina?

La situazione tra Christoph e Alexandra si fa estremamente tesa: la donna pretende che l’albergatore si impegni a riprendersi al più presto il Fürstenhof. L’uomo deve così affrontare nuove spese e chiede a Markus di installare un trojan sul computer aziendale del Fürstenhof, sperando di riuscire così a trovare del materiale con il quale ricattare Sophia.

Sebbene tra Yannik e Greta l’intesa sembra farsi sempre più alta, quando lui le chiede un appuntamento la cuoca viene presa alla sprovvista.

Alexandra parla con Yvonne e – proprio grazie a questo dialogo – la Klee capisce di aver trascurato il marito e cerca di correre ai ripari. Per Vogt però, sembra esserci una nuova delusione in arrivo.

Greta sospetta che a provocare il collasso di Maxi sia stato uno dei suoi piatti ed è determinata a indagare. Al tempo stesso Sophia è disposta a tutto pur di fermare la cuoca. Fortunatamente la giovane si riprende ed è pronta a costruire un futuro con il suo amato Henry. A sorpresa però, lui dichiara di non amarla più!

Maxi è sconvolta, e non sa che Henry ha preso questa decisione solo per proteggerla da sua madre.

Vincent fa sempre più fatica a nascondere i suoi sentimenti per Katja, ma ciononostante le promette di non metterla pi sotto pressione e di mantenere le distanze. Lei si dice grata per quella decisione, ma in realtà ha il cuore spezzato.