Eros Ramazzotti infiamma lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il cantante si è esibito portando sul palco alcuni dei suoi successi più importanti adattando le canzoni, nel testo, alla città partenopea. Uno show che lo ha visto anche suonare la chitarra, indossare la maglia numero 10 del Napoli e lanciare un forte messaggio di pace. Ospiti Gigi D’Alessio e il sassofonista Stefano Di Battista. Scopriamo insieme la scaletta e come si è svolta la serata che ha registrato il sold out con 42 mila presenze.

Eros Ramazzotti al Maradona, voce e chitarra nei 22 brani cantati: la scaletta

Dopo Udine e San Siro, Eros Ramazzotti arriva allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il concerto di sabato 13 giugno 2026 ha visto giungere nel capoluogo campano i fan del cantante provenienti da tutta Italia (specialmente dal Sud) con maglie, striscioni e cartelloni molto particolari come quello: “Eros per sempre Peace“.

Cinque i maxi schermi, per una struttura complessiva di 480 mq, che con luci e colori hanno accompagnato le esibizioni dell’artista. Oltre due ore di show con brani del suo repertorio e alcuni tratti dall’ultimo album ‘Una Storia Importante / Una Historia Importante‘.

Si parte con ‘Taxi Story‘ ed Eros Ramazzotti cambia il testo da: ‘Vede tanta gente atterrare all’aeroporto della sua città‘ con ‘all’aeroporto di Napoli‘. Poi è la volta di ‘Quanto amore sei‘ con il pubblico che regala all’artista un palloncino rosso a forma di cuore. Su ‘Un cuore con le ali‘ arriva il mashup, con dedica a Pino Daniele (“Pino ci manchi“), con ‘A me me piace ‘o blues‘.

Eros Ramazzotti si rivolge più volte alla città di Napoli esprimendo tutto il suo amore:

“Napoli vi amo. Come state? Dopo tanti anni sono qui con voi e voi siete con me. Grazie mille, è un’emozione grandissima. Vi voglio tanto bene”.

E avanti con ‘Un’emozione per sempre‘; ‘I belong to you‘; ‘Stella gemella‘ e ‘Il mio giorno preferito‘. Su ‘Adesso tu‘ arriva Gigi D’Alessio, impegnato in questi giorni alla Reggia di Caserta per il suo concerto in 10 date (ma non quella del 13). Non poteva mancare un medley dei suoi successi: ‘Un nuovo bacio‘, ‘Non dirgli mai‘ e ‘Annarè‘.

Il concerto continua senza sosta con ‘Una storia importante‘, ‘Cantico‘ con Stefano Di Battista e ‘Più che puoi’ che vede il duetto di Eros Ramazzotti con la sua corista Monica Hill, ex allieva della prima edizione di Amici. In ‘Dove c’è musica’ Eros Ramazzotti scende tra il pubblico e una fan prova anche a trattenerlo e baciarlo mentre in ‘La luce buona delle stelle‘ duetta e balla con la corista Sara Deop.

Sulle note di ‘Un attimo di pace‘, Eros Ramazzotti lancia un messaggio rivolto a tutti:

“Penso ci sia gente meravigliosa al mondo. Non disperiamoci, l’amore vincerà sempre”.

E sui 5 led compaiono delle scritte con le parole dialogo, condivisione, abbraccio, incontro per chiudere con pace, una certezza universale. Si prosegue con ‘Se bastasse‘; ‘Musica è‘ dove sale sul palco una ragazza incinta con il pancione e ‘Un’altra te‘. Il cantante, con la chitarra, accenna anche a ‘No woman, no cry‘ mentre dal pubblico parte ‘O surdato ‘nnammurato’.

Sul finale l’atmosfera si riscalda ed Eros Ramazzotti scende tra i fan mentre intona ‘Terra promessa‘ con Stefano Di Battista che fa un assolo di sax. Nel testo della canzone c’è spazio anche per il calcio con: ‘finché nessuno ci darà il quinto scudetto‘. In ‘Fuoco nel fuoco‘ tutto il pubblico canta a squarciagola per poi emozionarsi sulle note di ‘Cose della vita‘. Gran finale con ‘Un angelo disteso al sole‘, in cui propone anche una versione neomelodica, e ‘Più bella cosa‘ dove indossa la maglia del Napoli numero 10.

In chiusura ad accompagnare Eros sul palco c’è tutta la band composta da: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre. Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Tutti a inchinarsi davanti ai quarantaduemila del Maradona che ricambiano l’affetto. E poco importa se nella scaletta non è presente ‘L’Aurora‘, per questa sera lo spettacolo nel cielo di Napoli ha solo un nome: Eros Ramazzotti.

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Napoli (13 giugno 2026)

Di seguito ‘elenco dei 22 brani cantati da Eros Ramazzotti allo stadio Maradona:

Taxi Story

Quanto amore sei

Un cuore con le ali (mashup ‘A me me piace ‘o blues’)

Un’emozione per sempre

I belong to you

Stella gemella

Il mio giorno preferito Adesso tu (con Gigi D’Alessio). Medley: ‘Un nuovo bacio / Non dirgli mai / Annarè’

Una storia importante

Cantico (con Stefano Di Battista)

Più che puoi (con Monica Hill)

Dove c’è musica

La luce buona delle stelle (con Sara Deop)

Un attimo di pace

Se bastasse

Musica è

Un’altra te

Terra promessa (con Stefano Di Battista)

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un angelo disteso al sole

Più bella cosa

I prossimi impegni

Dopo Napoli, Eros Ramazzotti sarà impegnato nel 2026 con altre tappe, nazionali e internazionali, di ‘Una storia importante World Tour’.

Questo il calendario:

16 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 ottobre 2026 – New York, Infosys Theater – Madison Square Garden

28 ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 novembre 2026 – San José, Estadio Nacional De Costa Rica

21 novembre 2026 – Bogotá, Movistar Arena

24 novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo

Queste invece le date di ‘Una storia importante World Tour Leg 2027‘: