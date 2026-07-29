Ascolti tv di martedì 28 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il giovane Montalbano vs Temptation Island | Auditel del 21 luglio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche della serie tv con protagonista il giovane commissario di Vigata con protagonista Michele Riondino hanno fatto compagnia a 1.820.000 spettatori pari allo 13.4% di share.

Su Rai 2: Ritorno in paradiso, la serie tv australiano-britannica e secondo spin-off della longeva serie Delitti in Paradiso ha coinvolto 536.000 spettatori pari allo 3.8% di Audience.

Rai 3: Lucio per amico. Ricordando Battisti, il documentario dedicato al cantautore ha emozionato 966.000 spettatori con il 6.3% di auditel.

Rete 4: Lo chiamavano Bulldozer, il film del 1978, diretto da Michele Lupo con protagonista Bud Spencer ha divertito 656.000 telespettatori pari ad uno share dello 4.7%.

Canale 5: Temptation Island, l’ottava puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 4.045.000 spettatori con uno share del 34.1%.

Italia 1: Bastardi senza gloria, il film del 2009 scritto e diretto da Quentin Tarantino con protagonista Brad Pitt ha appassionato 759.000 spettatori con il 5.8%.

La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 626.000 spettatori e il 4.2% di share.

Tv8: Casino Royale, il film, 21esimo capitolo della serie di film di James Bond, è il primo con Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto dell’MI6 James Bond ha incuriosito 198.000 spettatori con il 1.6% di share.

Nove: Segnali dal futuro, il film del 2009 diretto da Alex Proyas e interpretato da Nicolas Cage ha tenuto col fiato sospeso 276.000 spettatori (pari al 2.1% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.561.000 spettatori con il 16.2 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.588.000 spettatori con il 28.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 luglio 2026

RAI 1

Capri : 963.000 spettatori con il 10.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 912.000 spettatori con il 12.6% nella parte chiamata Start dalle 16:12 alle 17, 1.229.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione dalle 17 alle 17:39 e 1.496.000 spettatori con il 19.8% dalle 17:39 alle 18:35.

CANALE 5