Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 12 al 16 ottobre? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore al 16 ottobre

Il trasloco, l’organizzazione delle nozze d’oro dei Sonnbichler e gli impegni lavorativi al ristorante non hanno consentito a Greta di riguardarsi come avrebbe dovuto, e le conseguenze non tardano ad arrivare. Dopo aver ripetutamente ignorato i consigli di Miro, Greta accusa delle contrazioni, mettendo tutti in allarme.

Nel frattempo la situazione tra Erik e Yvonne appare tutt’altro che distesa. Quando la donna trova di nuovo sostegno in Fritz, l’atmosfera tra loro si fa ancora più tesa. Un gesto inaspettato però, finisce èer riportare un po’ di sereno nella coppia.

News Tempesta d’amore (dal 12 al 16 ottobre)

All’insaputa di tutti, Yannik e Larissa decidono di vedersi di nascosto. Il loro incontro romantico segreto però, rischia di avere conseguenze irreparabili sul matrimonio di facciata con Kilian.

Colti in flagrante, i due cercano di salvare almeno le apparenze, inventandosi un “teatrino” che coinvolge anche un ignaro Kilian. Nonostante tutto, i sospetti sul matrimonio di convenienza son o ormai difficili da dissipare.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane

Leo ha rimandato a lungo il suo rientro sul campo, ma sente che ora è arrivato il momento. Impegnato in un allenamento di prova, sente che il calcio può ancora dargli moltissime emozioni. Le aspettative di PAchmeyer e Werner però, rischiano di metterlo sotto pressione.

Michael – dopo aver visitato Greta – la tranquillizza. Il bambino sta bene, ma d’ora in poi dovrà attenersi alle sue indicazioni e concedersi il giusto riposo. La cuoca fatica a lasciare tutti i preparativi nelle mani di Kilian e finisce per tempestarlo di telefonate. Fa bene a preoccuparsi? La risposta arriva quando la donna finisce per accorgersi di una dimenticanza davvero importante fatta dal suo sostituto.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Finalmente arriva il giorno delle nozze d’oro di Alfons e Hildegard, e la festa sembra davvero perfetta, almeno fino a quando la festeggiata non scompare misteriosamente. Werner intanto è costretto a saltare i festeggiamenti, e affida a Erik il ruolo di rappresentante del Fürstenhof. Un piccolo incidente all’abito di Klee, costringe Fritz a intervenire ed escogitare una soluzione davvero originale.

Mentre Michael si prepara a salutare tutti e lasciare Bickleim, due nuovi volti arrivano al Fürstenhof: Elias Jakobi e Irmigard Bekkendorp. Quest’ultima è la zia di Leo.