Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 24 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Barbara è in crisi per Giovanni: la dama confessa i suoi sentimenti tra tormenti e paure.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Giorgia. La tronista è uscita in esterna con Alessandro e confessa uno stato d’animo finora mai rivelato. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 24 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++