Ascolti tv 23 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “177 giorni – Il rapimento di Farouk” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 23 novembre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: 177 giorni Il rapimento di Farouk vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 23 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “177 giorni – Il rapimento di Farouk” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: 177 giorni – Il rapimento di Farouk, la serie tv che racconta un evento che colpì profondamente l’opinione pubblica: il sequestro del piccolo Farouk Kassam con protagonista Marco Bocci ha appassionato 3.733.000 spettatori pari al 22.8% di share.

Su Rai 2: Salotto Paolantoni On Air, lo spettacolo di Francesco Paolantoni e l’attore Arduino Speranza ha divertito 460.000 spettatori pari al 2.8%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha informato 1.147.000 spettatori (7.6%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha registrato 541.000 spettatori (4.1%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la semifinale del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.985.000 spettatori con uno share dello 16.7%.

Italia 1: Fast & Furious – Hobbs & Shaw, il film del 2019 diretto da David Leitch con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham ha tenuto col fiato sospeso 883.000 spettatori con il 5.5%.

La7: Corrado Augias – Saluto di un maestro, lo speciale de La Torre di Babele progettato da Corrado Augias prima di morire ha interessato 1.567.000 spettatori e lo 10%.

Tv8: GialappaShow, la nuova edizione del programma televisivo italiano di genere commedia e satirico condotto dal Mago Forest ha strappato un sorriso a 693.000 spettatori con 4.6% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 266.000 spettatori con lo 2% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 4.843.000 spettatori con il 23.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.437.000 spettatori con il 21.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5