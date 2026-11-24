“Ok, il prezzo è giusto!” torna in televisione. Uno dei programmi più popolari della storia di Canale 5 sarà nuovamente in onda da lunedì 7 dicembre 2026, con una nuova edizione affidata alla conduzione di Ilary Blasi.
L’appuntamento sarà nel preserale di Canale 5, dal lunedì alla domenica, riportando sul piccolo schermo un format entrato nella memoria collettiva anche grazie a espressioni diventate iconiche come «100, 100, 100!» e «Apriti, Sesamo!».
Ilary Blasi conduce “Ok, il prezzo è giusto!”
Sarà quindi Ilary Blasi il nuovo volto dello storico game show.
La conduttrice raccoglie l’eredità di un titolo che ha segnato diverse generazioni di telespettatori, con l’obiettivo di conservarne lo spirito originale aggiornandone ritmo e linguaggio.
Al centro resterà la formula che ha reso celebre il programma: indovinare il prezzo esatto o più vicino possibile di prodotti e oggetti.
Dalla spesa quotidiana a un’automobile, passando per smartphone e altri beni di consumo, i concorrenti dovranno dimostrare di conoscere il valore di ciò che viene presentato in studio.
Il ritorno di uno dei programmi storici di Canale 5
La semplicità del meccanismo è sempre stata uno dei punti di forza di Ok, il prezzo è giusto!.
Il pubblico può infatti partecipare idealmente anche da casa, provando a indovinare il prezzo prima dei concorrenti. Suspense, premi e coinvolgimento degli spettatori torneranno a essere gli ingredienti principali della nuova edizione.
Anche il pubblico in studio avrà un ruolo centrale, contribuendo all’atmosfera da festa che ha sempre caratterizzato il format.
Quando inizia “Ok, il prezzo è giusto!” su Canale 5
La nuova edizione debutterà lunedì 7 dicembre 2026 nel preserale (dalle 18.40 circa) di Canale 5. Il programma sarà trasmesso sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, diventando quindi uno dei nuovi appuntamenti fissi della programmazione quotidiana della rete.
Ok, il prezzo è giusto! è una produzione RTI in collaborazione con FremantleMedia Italia