Una bellissima storia d’amore tornerà a farci commuovere nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore. Nelle prossime puntate di Sturm der liebe – in onda in Germania dopo la pausa estiva – Markus, dopo aver rischiato di perdere Katja, riuscirà a riconquistarla.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: nuova love story per Markus

Dopo aver finalmente archiviato il suo matrimonio con Alexandra, per Markus arriverà il momento di voltare pagina. Il nuovo capitolo della sua vita vedrà una donna dimostrerà di riuscire a far battere il suo cuore. Katja non nasconderà di provare una forte attrazione per Schwarzbach, che da parte sua dimostrerà di ricambiare quei sentimenti.

Sarà finalmente giunto per Markus il momento per una storia d’amore a lieto fine? Se dovessimo riassumere in poche parole il legame tra Schwarzbach e Katja potremmo dire che i due saranno uniti dai sentimenti, ma divisi da famiglia e affari. Sebbene innamorati infatti, i due saranno costretti ad affrontare molti ostacoli. Il problema? Katja è una Saalfeld!

Tempesta d’Amore, spoiler tedeschi: Katja delusa da Markus

L’inizio della nuova love story segnerà per Katja un percorso difficile. La giovane donna dovrà infatti scendere spesso a compromessi tra la lealtà alla sua famiglia e l’amore per Markus. Quest’ultimo al tempo stesso dovrà scegliere tra i sentimenti e la sete di vendetta.

La situazione diventerà insostenibile, e tutto precipiterà nel momento in cui Katja scoprirà che il suo compagno l’avrà ingannata, pianificando a sua insaputa alcune mosse volte a distruggere il Fürstenhof e i Saalfeld.

Katja si era illusa che il loro amore potesse avere la meglio su tutto, ma davanti ai nuovi avvenimenti scoprirà che non è affatto così. Sebbene la sua decisione le spezzerà il cuore deciderà così di mettere fine alla sua relazione con Markus. Ma sarà finita davvero?

Markus riconquisterà Katja nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

I tantissimi fans di Tempesta d’Amore che sognavano un lieto fine per la coppia, potranno continuare a sperare. Dopo un evento che sembrerà mettere definitivamente la parola “fine” alla loro love story infatti, la coppia tornerà insieme.

Katja sarà disperata dopo la fine della storia con Markus, e deciderà di lasciare il Fürstenhof e trasferirsi nella sua azienda vinicola. Una volta giunta là scoprirà però che un’ondata di gelo avrà distrutto i suoi preziosi vigneti.

A quel punto non le resterà che tornare a Bichlheim, dove sarà subito raggiunta da Markus. Quando Schwarzbach scoprirà le difficoltà in cui si trova la sua amata, si precipiterà da lei per sostenerla e aiutarla a risollevarsi.

Sarà proprio lui ad avere l’ispirazione vincente: una collaborazione tra l’azienda agricola di Katja ed il Fürstenhof. La proposta verrà accolta favorevolmente da tutti. Solo Christoph si mostrerà contrario, ma non potrà fare niente per bloccare il progetto che verrà approvato dalla maggioranza dei soci.

Katja ringrazierà Markus per l’aiuto, ribadendo di voler mantenere le distanze. Un nuovo incontro fortuito tra i due ex sarà però sufficiente per far crollare le difese della Saalfeld.

Sarà davvero la volta buona per questa bellissima coppia? Continuate a seguirci per scoprirlo con noi.