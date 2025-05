Amici 2025: tutto sulla Finale del 18 Maggio e i 5 Finalisti

La ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi si conclude con una finale attesissima, in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Cinque talenti, tre ballerini e due cantanti, si sfideranno per il titolo di vincitore assoluto. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa finale.

La finale di Amici 2025, quando in TV

La finale di Amici 2025 è stata posticipata a domenica 18 maggio 2025, con inizio previsto alle 21:30 su Canale 5. La decisione di spostare la data è stata presa per evitare la concorrenza con la finale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa sabato 17 maggio su Rai 1

L’evento sarà trasmesso in diretta, permettendo al pubblico di partecipare attivamente attraverso il televoto per sostenere il proprio finalista preferito. La serata si preannuncia ricca di emozioni e performance indimenticabili, con la conduzione di Maria De Filippi e la partecipazione dei cinque finalisti: Francesco, Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia.

I Finalisti di Amici 2025

Francesco Fasano – Ballerino

Nato nel 2000 a Brindisi, Francesco è cresciuto in una famiglia di ballerini. Ha iniziato a studiare danza al Centro Arte Danza di Brindisi e, a 14 anni, si è trasferito in Svizzera per frequentare la prestigiosa Ballettschule Theatre Basel, dove ha ampliato le sue competenze includendo anche la danza contemporanea.

Alessia Pecchia – Ballerina

Alessia, campionessa mondiale di latino, è considerata la favorita del ballo sin dall’inizio del programma. Le sue esibizioni hanno sempre convinto sia il pubblico che la giuria.

Daniele Doria – Ballerino

Daniele, 18 anni, è nato ad Aversa e si è trasferito a Roma per studiare danza all’Accademia Art Village. È stato fortemente voluto ad Amici dalla maestra Alessandra Celentano. Nonostante un infortunio che aveva messo a rischio la sua partecipazione al Serale, Daniele si è ripreso al meglio e ha affrontato questa fase con grande determinazione.

TrigNO (Pietro Bagnadentro) – Cantante

Nato ad Asti nel 2002, TrigNO ha un passato da calciatore nelle giovanili di Juventus e Torino. A causa di un infortunio, ha abbandonato il calcio per dedicarsi alla musica, passione trasmessa dalla madre pianista. Ha iniziato a collaborare con il produttore Carl Laurent nel 2018 e ha firmato con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti nel 2020. Ha pubblicato il singolo “Lento” e l’album “Diciannove” con Sony. Ad Amici, sotto la guida di Anna Pettinelli, si è fatto notare per il talento e il carattere impulsivo, oltre che per il brano inedito “Maledetta Milano”.

Antonia Nocca – Cantante

Nata nel 2005 a Napoli, Antonia ha conquistato il pubblico grazie al suo talento vocale. Le sue esibizioni precise e coinvolgenti hanno toccato il cuore degli spettatori. Tra i suoi inediti di punta ci sono “Giganti” e “Dove ti trovi tu”, brani che mettono in risalto la sua sensibilità. Sebbene si esprima al meglio con le ballad, ha dimostrato versatilità anche con pezzi ritmati come “Romantica” e “Relax”.

Amici 2025: i vincitori

Due i possibili vincitori. Da un lato quello che si aggiudicherà la coppa per la vittoria del talent, dall’altro quello che l’alzerà per la sua categoria. I ballerini sono in tre. La gara è completamente aperta. Chi vincerà per la danza: Francesco, Daniele o Alessia?

I cantanti rimasti in gara sono solo due. Da un lato TrigNO, dall’altro Antonia. L’eliminazione di Nicolò.

Si attende anche l’assegnazione di altri premi. In primis quello della critica e poi quello di altri sponsor che, nelle ultime puntate, hanno già elargito premi in denaro ai vari ragazzi come Enel o Estathè.