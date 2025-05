Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Stasera, sabato 17 maggio 2025, dalle ore 20.40 appuntamento con la finalissima della kermesse canora europea che decreterà la migliore canzone d’Europa. Chi vincerà? Ecco la scaletta e l’ordine di uscita dei 26 paesi – canzoni in gara e i pronostici sul possibile vincitore.

Scaletta finale Eurovision Song Contest 2025 su Rai1

Ci siamo: chi sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025? Sabato 17 maggio 2025 dalle ore 20.40 va in onda in prima serata su Rai1 la finale dell’ESC 2025 in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. A condurre l’evento c’è Michelle Hunziker con Hazel Brugger e Sandra Studer. Dopo le prime due semifinali che hanno decretato i 20 paesi ammessi alla finale, questa sera scopriremo la canzone vincitrice della 69esima edizione della kermesse canora europea. I riflettori italiani sono tutti puntati su Lucio Corsi in gara con “Volevo essere un duro”.

Ecco la scaletta e l’ordine di uscita dei 26 paesi in gara all’Eurovision 2025:

Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter

| Kyle Alessandro – Lighter Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

| Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

| Tommy Cash – Espresso Macchiato Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise

| Yuval Raphael – New Day Will Rise Lituania | Katarsis – Tavo Akys

| Katarsis – Tavo Akys Spagna | Melody – ESA DIVA

| Melody – ESA DIVA Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray

| Ziferblat – Bird of Pray Gran Bretagna | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

| Remember Monday – What The Hell Just Happened? Austria | JJ – Wasted Love

| JJ – Wasted Love Islanda | VÆB – RÓA

| VÆB – RÓA Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

| Tautumeitas – Bur Man Laimi Olanda | Claude – C’est La Vie

| Claude – C’est La Vie Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME

| Erika Vikman – ICH KOMME Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

| Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA

| Justyna Steczkowska – GAJA Germania | Abor & Tynna – Baller

| Abor & Tynna – Baller Grecia | Klavdia – Asteromáta

| Klavdia – Asteromáta Armenia | PARG – SURVIVOR

| PARG – SURVIVOR Svizzera | Zoë Më – Voyage

| Zoë Më – Voyage Malta | Miriana Conte – SERVING

| Miriana Conte – SERVING Portogallo | NAPA – Deslocado

| NAPA – Deslocado Denimarca | Sissal – Hallucination

| Sissal – Hallucination Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu

| KAJ – Bara Bada Bastu Francia | Louane – maman

| Louane – maman San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

| Gabry Ponte – Tutta L’Italia Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

Eurovision 2025, come si vota

Per la finale dell’Eurovision 2025 tutti i singoli cantanti in gara saranno sottoposto al voto delle Giurie Nazionali, ma anche del pubblico da casa tramite il televoto. Le prime 10 canzoni in graduatoria riceveranno un punteggio da 12 a 1 a seconda della loro posizione. Il risultato finale che darà il titolo della canzone vincitrice sarà dato dalla somma dei voti così ripartiti: 50.7% dalla votazione del pubblico e per il 49,3% dalle Giurie Nazionali. Attenzione la votazione del pubblico si divide tra il voto del pubblico nazionale e quello del pubblico internazionale. La somma di tutti i voti stabilirà la canzone vincitrice.

Dove vedere la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e pronostici

La finale dell’Eurovision 2025 sarà trasmessa in diretta dalle ore 20.40 in prima serata su Rai1, ma anche in simultanea su RaiPlay e Rai Radio 2. A condurre l’evento alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, c’è Michelle Hunziker con Hazel Brugger e Sandra Studer, mentre a commentare per l’Italia le voci di BigMama e Gabriele Corsi.

Chi vincerà l’Eurovision 2025? Per i bookmaker tra i favoriti c’è la Svezia con il trio KAJ con Bara Bada Bastu, ma anche l’Austria con JJ e “Wasted Love”. Al terzo poso ci sono Paesi Bassi con Claude e la sua C’est La Vie, mentre da tenere d’occhio anche la Francia con Louane “Maman” e Israele con Yuval Raphael e la sua “New Day Will Rise”. La gara è ancora aperta!