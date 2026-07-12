Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 13 al 17 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo la posizione di Grillo, che sembrerà aggravarsi, e la decisione di Palladini, pronto a rivelare al figlio la verità. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Grillo nei guai?

Le indagini sul furto a Palazzo Palladini vanno avanti, e la Procura – dopo aver interrogato Raffaele, Stella ed Eduardo – rivolge la sua attenzione verso Grillo.

Quest’ultimo perde il controllo nel corso di un cofronto con il pubblico ministero, e il suo sfogo, oltre ad aggravare la posizione di Eduardo, rischia di metterlo nei guai personalmente.

Alberto pronto a parlare con Gianluca nelle prossime puntate Upas

Palladini senior si confronta con Anna e prova a convincerla del fatto che sia arrivato il momento di parlare con Gianluca. La ragazza però, preferisce rimandare di qualche giorno, e rimanere ancora per un po’ lontana da Napoli.

Gli eventi sembrano dare ragione ad Anna, e quando lei e Alberto rientrano nella città partenopea decisi a dire a Ianluca tutta la verità, la situazione prende una piega inaspettata.

Alberto è deciso a poter vivere serenamente la sua relazione con Anna, e chiede aiuto a Giulia e Luca per parlare con il figlio. Palladini ignora però che ormai potrebbe essere troppo tardi.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Bice e Massaro devono fare i conti con i risultati deludenti derivanti dall’incontro con il sessuologo. La situazione tra loro non solo sembra non dare segni di miglioramento, ma addirittura peggiora. Ancora una volta sono Guido e Mariella a pagarne le conseguenze.

Rosa è costretta a rispettare il veto imposto da Damiano, ma per la donna diventa sempre più difficile gestire Manuel, che insiste per rivedere lo zio.

Roberto assume un nuovo giornalista proveniente da Radio Marechiaro, e Michele è così costretto a digerire un nuovo affronto.

Gianluca fatica a metabolizzare la relazione tra Anna e suo padre e rischia di precipitare di nuovo nel vortice dell’alcool.