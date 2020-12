Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che assisteremo ancora ad una serie di colpi di fulmine e rifiuti nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof. Alle delusioni di Franzi, che hanno accompagnato la partenza di Steffen dopo che il figlio di Linda si era rivelato ben diverso da quello che la giovane aveva visto, ed il conseguente riavvicinamento a Tim, altri colpi di scena arriveranno ad animare le vicende della soap. I protagonisti saranno Maja e Florian, due personaggi che presto arriveranno al Fürstenhof decisi a fare scintille. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà a Sturm der Liebe.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: chi sono Maja e Florian

Maja, figlia adottiva di Seline, ha un carattere impulsivo ed è destinata ad essere uno dei personaggi chiave della diciassettesima stagione della soap. Le anticipazioni che arrivano dalla Germania ci indicano infatti che sarà proprio lei, insieme a Florian, una delle interpreti su cui si punteranno i riflettori della nuova serie.

Dopo che Cristoph ha subito una delle più cocenti delusioni della sua vita, nel veder trasformare Ariane da angelo custode in donna della sua vita e poi in acerrima nemica, ha trovato in Seline una cura al suo male d’amore. Proprio la nuova relazione tra Cristoph e Seline darà modo alla giovane Maja von Thalheim di fare il suo ingresso al Fürstenhof. Dopo essere stata abbandonata ad un passo dalle nozze Maja cerca conforto nella madre adottiva.

Ma il destino ha ancora in serbo nuove sorprese per lei e, dopo esser giunta al Fürstenhof con il cuore spezzato, incontrerà proprio qui il nuovo amore. Si tratta di Florian Vogt, un giovane che la ragazza incontra per caso mentre passeggia per il bosco in compagnia della sua inseparabile macchina fotografica e che all’inizio scambia per un bracconiere.

In realtà Florian è una nuova guardia forestale e sarà proprio il comune amore per la natura a far scoccare la scintilla nella giovane. I due si avvicineranno quando troveranno un coniglietto ferito nel bosco e decideranno di prendersene cura: le amorevoli attenzioni di Florian per il piccolo faranno breccia nel cuore di Maja, che si scoprirà innamorata del ragazzo.

Spoiler Tempesta d’Amore: Maja e Florian danzano insieme alle nozze di Tim e Franzi

Al ricevimento di nozze di Tim e Franzi, Maja e Florian si lasciano andare ad una serie di danze che li vede restare tutta la notte fianco a fianco. In seguito a questa serata meravigliosa Maja si lascerà andare e bacerà Florian venendo però respinta dal ragazzo.

Poco dopo lui le rivela i motivi del suo rifiuto: non vuole essere usato come tappabuchi o diversivo per farle dimenticare il suo ex. Riuscirà Maja a convincerlo della sincerità dei suoi sentimenti? Come se la situazione non fosse già abbastanza complicata poi la von Thalheim verrà a conoscenza di un segreto che potrebbe stravolgere la vita dell’uomo che ama.

Per sapere di cosa si tratta dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui, ma gli spoiler tedeschi non tarderanno a portarci altre news Sturm der Liebe.