Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che presto assisteremo all’uscita di scena di Steffen Baumgartner, divenuto da poco socio in affari di Franzi. Prima della sua partenza dal Fürstenhof però il figlio di Linda arriverà a commettere azioni orribili, trasformandosi così da principe azzurro in pericoloso nemico agli occhi della donna che ama, salvo poi redimersi poco prima della sua partenza. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà a Sturm der Liebe.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: Steffen vede in Tim un rivale

Dopo che Tim è riuscito a rovinare il suo rapporto con Franzi, anche a causa degli inganni portati avanti da Nadja, la giovane frutticoltrice ha deciso di mettersi in affari con Steffen. Il loro rapporto è andato ben presto oltre la sfera lavorativa e la loro amicizia si è fatta sempre più intima. Franzi, delusa dal comportamento di Tim, ha finito per buttarsi tra le braccia di Steffen, che non si è lasciato sfuggire l’occasione per iniziare una relazione con la donna che ama.

Nonostante Franzi si sia buttata tra le sue braccia però, appare evidente che la ragazza è ancora innamorata di Tim. Per questo Steffen, nel timore che il cugino possa portargliela via di nuovo, arriverà a compiere azioni terribili, come quella di boicottare la carriera di Franzi e mettere in pericolo la vita del suo rivale. Franzi, ignara del fatto che Steffen non è certo il principe azzurro che aveva immaginato, arriverà addirittura ad accettare di sposarlo, salvo poi scoprire il suo vero volto.

Spoiler Tempesta d’Amore: Franzi lascia Steffen

Quando Franzi scoprirà chi è veramente l’uomo che stava per sposare non indugerà a lasciarlo, per tornare dall’unico vero amore della sua vita: Tim.

Steffen non sarà però disposto a farsi da parte con facilità e farà di tutto per impedire ai due di vivere serenamente la loro love story. Si rifiuterà di vendere a Franzi la sua parte di azienda, rimanendo così di fatto suo socio nella produzione di sidro.

Solo il trascorrere del tempo finirà per riportarlo alla ragione, convincendolo così a cedere a Franzi la sua quota della Spatzl e lasciare definitivamente il Fürstenhof. Anche l’ultimo membro della famiglia Baumgartner uscirà così di scena, dopo le partenze separate di Linda e di Dirk. In compenso però ci saranno nuovi arrivi: sono ben quattro infatti i personaggi che giungeranno ad animare le vicende della soap.

Le nostre news Tempesta d’Amore per il momento terminano qui e per sapere di chi si tratta dovremmo attendere ancora un po’, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni Sturm der Liebe.