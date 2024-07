Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 22 al 26 luglio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Valentina Saalfeld, che si troverà a vivere eventi drammatici e sconvolgenti. Proprio mentre la giovane starà cercando di ricostruirsi una vita, un terribile scandalo minaccerà di distruggere tutto ciò che ha costruito.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 22 al 26 luglio 2024

Per diverse settimane Valentina ha tentato di reprimere i suoi sentimenti per il medico Michael Niederbühl, costretta a reprimere quell’attrazione proibita che la tormentava profondamente. Ma il destino è pronto a giocare un brutto tiro mancino alla giovane.

Dopo aver sorpreso un momento di apparente intimità tra sua figlia e il medico, Robert perde le staffe e denuncia quella che crede essere una relazione clandestina tra i due alla direzione della clinica dove entrambi lavorano. Le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

Michael verrà sospeso e sottoposto a indagine formale, mentre Valentina si troverà in un vortice di pettegolezzi. Quando Noah scoprirà quanto accadto, si precipiterà a consolare la sua amata. Con la speranza di mettere a tacere i pettegolezzi, Noah proporrà a Valentina una soluzione sorprendente: fingersi una coppia. Nonostante la sorpresa iniziale, Valentina finirà per accettare l’offerta del giovane Schwarzbach e inizierà a presentarsi in pubblico con lui.

Tempesta d’amore, spoiler al 26 luglio 2024

La gravidanza di Vanessa procederebbe senza problemi, se non fosse per i continui battibecchi tra la sua partner Carolin e l’ex fidanzato – nonché padre del nascituro – Max. I due saranno gelosi l’una dell’altro, e questo finirà per mettere Vanessa al centro dei loro conflitti.

La giovane non riuscirà a comportarsi normalmente con Max, e non vorrà dare all’ex l’impressione che loro due possano tornare insieme.

Nel frattempo verrà organizzata una festa per comunicare a parenti e amici l’esito dell’ecografia che rivelerà a tutti il sesso del bebè in arrivo. La gioia sarà davvero grande quando una cascata di coriandoli azzurri annuncierà che si tratta di un maschietto. Ma anche in questa occasione di enorme felicità, Max e Carolin non perderanno l’occasione per continuare a stuzzicarsi, causando l’ira di Vanessa.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.