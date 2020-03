Secondo le anticipazioni di Tempesta d’amore delle puntate in onda su Rete 4 dal 6 al 10 aprile 2020 vedremo Tim sul punto di scoprire le sue vere origini. Dalle trame, infatti, emerge che Franzi, dopo aver scoperto il segreto di Christof, sarà sul punto di rivelare a Tim la verità. Joshua e Denise giungono finalmente all’altare ma la loro festa di nozze rischia di essere rovinata dall’improvviso arrivo di Tim.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino al 10 aprile 2020

Al suo rientro dalla Danimarca Tim riceve una visita da Christof ed ha una breve conversazione con lui. Christof però continua a tacergli di essere il suo vero padre. L’uomo sembra infatti non riuscire a trovare il coraggio per dire al ragazzo che lui e Linda sono i suoi veri genitori, ma soprattutto per confessare a Tim che ha un fratello gemello: Boris.

Il segreto di Christof e Linda viene però scoperto da Franzi, che resterà inorridita dalla notizia appena appresa e sarà tentata di rivelarlo a Tim, il diretto interessato. Franzi si chiederà a lungo se sia o meno il caso di dire al ragazzo che Christof e Linda sono i suoi veri genitori.

Spoiler Tempesta d’amore: Christof e Linda raccontano ai figli la verità

Iniziano i festeggiamenti per il tanto atteso matrimonio di Joshua e Denise. I due sono infatti finalmente giunti all’altare per pronunciare il loro sì. Tutto sembra perfetto alla festa che si tiene nel parco dell’Hotel Fürstenhof, finché l’arrivo inatteso di Tim sembra rischiare di rovinare l’atmosfera. I timori di coloro che avevano paura che il rientro del ragazzo dalla Danimarca avrebbe potuto danneggiare la festa di nozze di Joshua e Denise sembrano essere stati davvero fondati.

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta d’amore in programma fino al 10 aprile 2020 promettono momenti davvero emozionanti, che raggiungeranno il culmine quando finalmente i coniugi Scholl decideranno di parlare con i figli. Mentre Christof sarà impegnato a spiegare a Tim il motivo per cui è cresciuto in Thailandia, Linda farà lo stesso con Boris.

I due vengono così a sapere di essere fratelli e che Tim è stato rapito appena nato, ma sarà solo questa la verità?