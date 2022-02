Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 5 al 11 febbraio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 5 al 11 febbraio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 5 al 11 febbraio 2022?

Cornelius torna ad essere nei guai. Dopo che Erik ha cancellato dal telefonino del fratello la sua confessione, immergendo l’apparecchio nell’acqua, Ariane riesce a far sparire quelle prove anche dal telefonino di Lars/Cornelius grazie a una chiavetta usb. A peggiorare le cose arriva anche un profondo senso di nostalgia nei confronti dei figli Constanze e Pascal, che neppure la vicinanza di Selina riesce a colmare.

Selina sorprende Christoph raccontandogli tutta la verità su Cornelius, alias Lars. L’albergatore sembra fare fatica a perdonarla per avergli nascosto chi fosse veramente l’uomo, dimostrando così di avere poca fiducia in lui. Subito dopo Christoph si reca da Cornelius per intimargli di stare lontano da Selina. L’incapacità di perdonare la donna da parte del Saalfeld colpisce Maja, che non esita a parlargli per chiedergli spiegazioni: la relazione tra sua madre e Cornelius è finita molti anni prima e ora Selina ama solo Christoph!

Se la relazione tra Selina e Christoph non sta attraversando un periodo felice, le cose sembrano invece andare a gonfie vele tra Eric e Ariane. Il ragazzo, dopo aver scampato il pericolo di una “confessione registrata” dice alla Kalenberg che il loro matrimonio è già fissato per la settimana successiva. Ariane chiede a Selina di farle da testimone e l’amica accetta entusiasta.

Periodo decisamente nero invece per Maja e Florian, che decidono di lasciarsi. A peggiorare l’umore della figlia di Seline anche una partita di cappelli che Storchheimer non ha gradito e che le vengono rispediti indietro.

Michael spiega a Rosalie che l’assegnazione del campo di calcio a Krauting finirà per fare infuriare tutti gli abitanti di Bichelheim a causa di una vecchia rivalità calcistica.

Poco dopo il giovane sostituisce Rosalie all’apertura di un caseificio a Krauting, ma gli abitanti prendono male l’assenza della donna e si offendono perché lei non è intervenuta all’inaugurazione.

Benni rompe il coltello preferito di André e Cornelia non esita ad assumersi la colpa di quanto accaduto per non metterlo nei guai. Poi lo racconta a Robert, che però non prende affatto bene la notizia. Per lui il ragazzo non sa assumersi le proprie responsabilità e per questo decide di licenziarlo. Robert convoca Benni in cucina e gli fa una scenata davanti a tutti, dopodiché gli comunica il suo licenziamento. Senza più un lavoro al Fürstenhof a Benni non rimane altro da fare che mettersi in viaggio per Monaco, dove spera di trovare un lavoro che gli permetta di racimolare il denaro necessario per acquistare il biglietto per Auckland.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: il sogno di Ariane

Ariane, a pochi giorni dal matrimonio con Erik, rivede sua madre in sogno. Questo la porta a prendere una decisione drastica: mettere fine alle sue sofferenze prima che il tumore le impedisca di intendere e di volere.

Nel frattempo Cristoph cerca di liberarsi del rivale, offrendo a Cornelius ben 100 mila euro a patto che lui lasci immediatamente il Fürstenhof. Accetterà l’offerta? Certo, la nostalgia per i suoi figli potrebbe anche spingerlo a decidere di partire….

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.