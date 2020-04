Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 3 al 9 maggio 2020 ci svelano che Christoph organizza una festa al Fürstenhof con lo scopo di conoscere i compagni di suo figlio Tim. Il ragazzo invita anche Franzi alla festa. La cosa ovviamente fa molto piacere alla giovane, che però vede ben presto trasformarsi la sua gioia in incubo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trama puntate fino al 9 maggio 2020

A scatenare la disperazione di Franzi è il fatto che Tim, dopo averla invitata alla festa organizzata dal padre Cristoph, non esita a lasciare i locali in compagnia di un’altra ragazza. A trovare Franzi in lacrima è Lucy, alla quale la ragazza racconta il motivo della sua delusione.

Poco dopo sarà proprio Tim a chiedere a Franzi quali siano i suoi sentimenti per lui. Quando Tim le chiede se si sia innamorata di lui la ragazza rimane inizialmente turbata. Subito dopo però decide di nascondere dietro un velo di sarcasmo i suoi sentimenti e con voce distaccata lo rassicura dicendogli che non è affatto così.

Nonostante Franzi riesca a mettere in atto un’interpretazione magistrale però forse non riesce ad ingannare così bene Tim.

Il padre di Natascha intanto pare sia gravemente malato. Per questo motivo la ragazza è costretta a recarsi ad Amburgo per assisterlo.

Spoiler Tempesta d’Amore: le conseguenze delle insinuazioni di Bela

Dopo aver ascoltato le insinuazioni mosse da Bela, Paul rivela che Lucy è l’ultima donna al mondo con la quale inizierebbe un rapporto sentimentale.

Ricordiamo che Bela Moser è da poco tornato in città e che il suo ritorno è stato dettato dal desiderio di riconquistare l’ex fidanzata Mona. A seguito di quel ritorno Jessica si era invece convinta che l’uomo fosse tornato al Fürstenhof in realtà per lei.

Jessica si trova ora ad affrontare una nuova delusione d’amore. Dopo aver scoperto che non era stato per lei che Mona era tornato in città adesso è molto arrabbiata con Henry che non le ha chiesto di sposarla.

Riuscirà Jessica a trovare la sua anima gemella? E Tim ha davvero creduto alle affermazioni di Franzi? Le risposte le troveremo nelle prossime anticipazioni di Sturm der Liebe.