Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 28 ottobre al 3 novembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Rosalie, che dovrà trovare un modo per far ingelosire Michael. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trama puntate dal 28 ottobre al 3 novembre 2023

Rosalie vede Michael che è sul punto di baciare Carolin e decide di intervenire. Per far ingelosire il dottore Rosalie chiede l’aiuto di Rafael, un gigolo che la donna assolda perché dimostri interesse per lei. Il piano di Rosalie sembra funzionare, e Michael non tarda a mostrarsi geloso. Il medico arriva dalla Engel con un mazzo di fiori per farsi perdonare e le chiede scusa per averla trascurata.

Rosalie è contenta e avvisa Rafael di non aver più bisogno dei suoi servizi, ma lui – a sorpresa – le rivela di sentire che tra loro due è nato qualcosa.

Tempesta d’amore, spoiler al 3 novembre 2023

Werner è stupito dal fatto che Christoph si dimostri estremamente collaborativo con i nuovi soci, e sospetta che l’albergatore qualche interesse personale. Christoph – più tardi – confida a Yvonne di essere amico di Markus, il capo della Schwarzbach.

L’arrivo in hotel del nuovo fotografo mette tutti in fermento. Gerry riesce a essere spontaneo, mentre Josie supera la sua avversione per le fotografie. La ragazza incontra per caso Paul nell’officina di Max e i due non riescono a frenare la passione. Si baciano appassionatamente, e poi passano la notte insieme. Paul e Josie fanno l’amore e si danno appuntamento per il giorno successivo alla residenza dell’imperatrice Antonia II.

Paul però deve rinunciare a recarsi all’incontro, perché costretto ad accompagnare Constanze in ospedale. Il giovane dimentica a casa il cellulare. Mentre Constanze sembra finalmente mostrare i primi segni di miglioramento, Josie rimane chiusa all’interno della Residenza estiva dell’imperatrice Antonia II.

La von Thalheilm riesce a muovere le dita dei piedi e prova ad alzarsi, ma il dolore che prova è immenso e – demoralizzata – chiede a Paul di non lasciarla mai più.

Shirin comunica a Gerry che un amico di Henning vuole ingaggiarlo come fotomodello. Cosa deciderà di fare il ragazzo? Per saperlo – cari amici lettori – dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.