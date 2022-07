Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 2 al 8 luglio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Maja riesce a convincere il professor Berthold a proseguire con la sperimentazione e a curare Florian con il nuovo farmaco. La giovane corre a dare la bella notizia a Florian. Poco dopo decide di regalare al ragazzo l’emozionante esperienza di un lancio in paracadute a due. Florian è felicissimo e affida al suo libro dei desideri un segreto che si porta dentro da tempo: poter baciare di nuovo Maja. Werner, Selina e Hannes sono impegnati a organizzare una raccolta fondi che permetta a Florian di salvarsi. Mentre Hannes è di nuovo alla ricerca del dottor Berthold si imbatte nella lista dei desideri di Vogt.

Selina sembra infastidita dal rapporto confidenziale che si è venuto a creare tra Christof e Rosalie. Quest’ultima confida a Michael che il Saalfeld l’ha baciata, ma gli garantisce che il bacio con Christoph non ha significato proprio niente per lei. Michael però è finito e decide di non fare ritorno a casa.

André deve rivedere i suoi propositi che aveva fatto per cercare di conquistare la seconda stella: Hildegard lo affronta e gli impone di lasciare il suo arrosto di maiale sul menù e servirlo almeno una volta a settimana

Gerry segue i consigli di Eric per conquistare Shirin e si mostra eroico cercando di salvarla quando un’auto rischia di investirla.

La decisione di Ariane di sposare Robert per potersi garantire il 70% delle quote dell’albergo non piace a Eric, che ne parla con Cornelia. Quando quest’ultima riferisce alla Kalenberg quello che le ha confidato Eric però, la giovane nega dicendole che è solo frutto della fantasia di Eric, che vuole vendicarsi per essere stato lasciato. Ma Cornelia non si arrende e ne parla anche con Robert. Il futuro sposo prenderà questa affermazione con la stessa leggerezza con cui l’ha presa Ariane?

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.