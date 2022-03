Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 2 al 8 aprile 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 2 al 8 aprile 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Christoph infatti potrebbe anche allearsi con Erik.

Tutto inizia quando Selina rivela all’albergatore la vera identità di Cornelius, alias Lars, e gli spiega i motivi che lo hanno condotto al Fürstenhof. Il desiderio di Lars è quello di portare a galla una verità che potrebbe riaccreditarlo, facendo emergere che dietro a quanto gli è accaduto c’è in realtà Erik. L’albergatore decide di usare questa informazione in modo del tutto inaspettato, ovvero rivelare proprio al fratello di Florian che Cornelius e Lars Sternberg sono la stessa persona.

Se Cornelius rappresenta un ostacolo per Christoph, che è ancora innamorato di Selina, lo stesso Lars è un pericolo concreto per Erik, che inizia a temere di essere scoperto e accusato per quanto accaduto in passato. La proposta dell’albergatore è chiara: unirsi per combattere il nemico comune!

Nel frattempo Ariane inizia a sospettare che nella relazione tra Selina e Lars vi sia qualcosa di poco chiaro e decide di indagare, aiutata da Eric. L’uomo propone a Selina di fuggire insieme e ricominciare una nuova vita a Cuba, ma lei gli risponde che non vuole lasciare l’Europa.

Cornelius riceve da Alejandro un messaggio che lo informa che una certa Evita da Silva ha ereditato la fortuna di Bolkov. La donna misteriosa è in realtà Berbel Schaffer, la sua ex segretaria. Tra Florian e Shirin sta per scattare il fatidico bacio, ma quando ormai i loro volti sono vicinissimi il guardaboschi si allontana bruscamente senza darle alcuna spiegazione.

Rosalie sembra non riuscire a reggere la tensione. Prima la donna viene sorpresa da Michael mentre cerca dei sonniferi, e più tardi, durante una conferenza stampa, annuncia a sorpresa di volersi dimettere dal ruolo di governatrice. I continui pettegolezzi iniziano a nuocere non più solo a lei, ma anche all’uomo che ama.

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore vivremo ancora momenti di apprensione per Benni, vittima di una brutta caduta. L’incidente causa il risentimento di Cornelia verso Robert. La donna infatti lo crede responsabile della caduta del figlio. Ma Benni non si è fatto nulla di grave e chiede scusa alla madre, che poco dopo si riappacifica con il compagno.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: Florian preoccupato per Maja

Maja è al settimo cielo quando scopre che può esporre i suoi cappelli nientemeno che nella vetrina situata nella hall del Fürstenhof. La ragazza non sa però che per poter realizzare questo suo sogno Hannes ha pagato a Erik 10.000 euro.

Poco dopo, mentre passeggia nel bosco, la giovane cade e batte la testa. Maja perde i sensi e finisce vicinissima al ruscello. Il suo telefono inizia a suonare: è Florian. Dopo pochi squilla parte la segreteria telefonica ma il guardaboschi prova e riprova. Florian è preoccupato e ha uno strano presentimento.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.