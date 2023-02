Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 11 al 17 febbraio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 11 al 17 febbraio 2023

Alfons cerca in ogni modo di aiutare sua nipote a gestire la propria gelosia. Vanessa è di nuovo felice con Max ma non riesce a fidarsi completamente di lui. Basta un appuntamento di Max con una cliente per accendere in lei mille sospetti.

Grazie all’aiuto di Max, Michael sta recuperando una forma perfetta e decide di rinunciare agli zuccheri e agli alcolici. Dopo aver deciso di seguire una nuova dieta Michael chiede a Rosalie di fare altrettanto.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 17 febbraio 2023

Constanze sommerge di lavoro Josie, ma la ragazza riceve un aiuto inaspettato. Il fatto che Paul sia sempre disposto a dare una mano a Josie fa infuriare Constanze, che se ne lamenta con Henning. La giovane – da parte sua – è ormai stanca dei continui dispetti della von Thalheim e si licenzia. Con l’aiuto di Werner Josie ottiene da Andrè una seconda chance per tornare a lavorare in cucina.

La sfida che la attende però è davvero immensa: Josie dovrà cucinare al cuoco la migliore entrecôte che lui abbia mai mangiato!

Josie ha tutte le carte in regola per vincerla, e in effetti – dopo che Andrè ha assaggiato il piatto preparato per lui – non ha un attimo di esitazione e le riaffida il posto in cucina come apprendista.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Selina – tornata insieme a Cornelius – chiede le dimissioni immediate per poter partire con l’ex marito nel tour promozionale del suo libro. Christoph offre a Robert e a Werner una compartecipazione nella sua nuova catena alberghiera in cambio di alcune loro quote del Fürstenhof.

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.