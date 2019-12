Le anticipazioni di Tempesta d’amore annunciano clamorosi colpi di scena nella settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 dicembre. Tina sarà furiosa con Ragnar, mentre quest’ultimo farà una brutta fine. Eva chiederà a Robert di fare terapia di coppia, ma l’uomo vorrebbe divorziare. Jessica farà un regalo alla piccola Luna.

Anticipazioni Tempesta d’amore: l’imbroglio di Ragnar

Solveig sarà disposta a concedere il finanziamento solo se Ragnar farà l’amore con lei. L’uomo ne parlerà con Tina, la quale reagirà malissimo davanti alla proposta indecente della sua rivale. La cuoca, però, sarà convinta che Ragnar troverà un modo per ottenere il finanziamento senza finire a letto con Solveig. Le crisi di panico continueranno a opprimere Eva. Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con Joshua, Denise deciderà di confrontarsi anche con Henry.

Solveig si renderà conto di essere stata raggirata da Ragnar e prometterà vendetta. Il partner di Tina potrebbe pagare cara la pelle. Dopo aver letto la lettera di Bela, Paul si sentirà in dovere di dargli qualche consiglio al riguardo. Eva, disposta a tutto pur di salvare il matrimonio, proporrà a Robert di fare terapia di coppia. Il padre di Valentina accetterà la proposta della moglie?

Spoiler Tempesta d’amore: l’ultimatum di Robert a Eva

Jessica erediterà un orologio a cucù. La giovane Bronckhorst deciderà di regalarlo alla piccola Luna per farla divertire. Denise, dopo aver scoperto tutta la verità su Sendler, tenterà di convincere Henry a rinunciare alla candidatura per le elezioni sindacali.

Ragnar chiederà ad Andrè di mentire a Tina: dovrà dirle che i soldi glieli ha prestati lui, mentre in realtà appartengono a Solveig. Nel frattempo, Robert accetterà la proposta di Eva a un patto: se la terapia di coppia non funzionerà, dovrà firmare le carte di divorzio.

Tina dirà a Ragnar che lei e Tom andranno con lui in Islanda.

L’uomo, al settimo cielo, comprerà un anello di fidanzamento per la cuoca e poi le telefonerà di nuovo per dirle di raggiungerlo subito. Tina gli dirà di aver scoperto il suo tradimento e gli chiuderà il telefono in faccia. Ragnar andrà su tutte le furie ma cadrà in una scarpata, perdendo sul prato la scatola aperta con l’anello di fidanzamento.