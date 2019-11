Le anticipazioni di Tempesta d’amore annunciano tradimento, corruzione e rituali magici. Eva, su consiglio del terapista, si prenderà una pausa da Robert. La donna, però, finirà tra le braccia di Christoph. Joshua bacerà Denise, mentre Ragnar farà un rituale magico nel bosco. Di seguito, le trame delle puntate della longeva soap tedesca che andranno in onda da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino al 1° dicembre

La proposta di Robert stupirà la moglie e i due finiranno per discutere animatamente. Christoph rinfaccerà Denise di essere un’ingrata. Per il signor Saalfeld, la figlia sta sfruttando la triste situazione di Annabelle per conquistare il cuore di Joshua. Il terapista della madre di Valentina si lascerà corrompere da Christoph. Infatti, consiglierà a Eva prendersi una pausa di riflessione da Robert. La donna ascolterà il suo consiglio e si trasferirà dai Sonnbichler. Denise chiederà a Michael di predersi cura di Annabelle.

Per placare gli elfi, Ragnar sarà costretto a fare un rituale magico nel bosco. Joshua continuerà a fingere di essere gentile e premuroso con la sorella di Denise. Quest’ultima, presa dalla gelosia, chiederà maggiori spiegazioni al giovane Winter. Il ragazzo la tranquillizzerà, dicendo di essere innamorato solo di lei. E i due finiranno per baciarsi.

Spoiler Tempesta d’amore: Eva e Christoph vanno a letto insieme

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta d’amore in programma fino a domenica 1 dicembre rivelano scoppiettanti novità. Joshua, dopo aver detto a Denise di essere innamorato di lei, la bacerà con tanta passione. Il giovane Winter ne parlerà con Paul, mentre Denise racconterà del bacio a Tina, dicendo che è stato solo un errore.

Christoph ed Eva passeranno la notte insieme. Al suo risveglio, il signor Saalfeld non la ritroverà al suo fianco. Robert scriverà una lettera per Eva in cui chiede scusa per averla paragonata a Miriam, e le dice di amarla ancora. Purtroppo, la lettera verrà rubata da Christoph.