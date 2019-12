Le anticipazioni di Tempesta d’amore annunciano un doppio matrimonio e altri clamorosi colpi di scena nelle puntate settimanali in onda da lunedì 23 a domenica 29 dicembre 2019 su Rete 4. Joshua scoprirà lo sporco gioco di Annabelle, mentre Jessica abuserà del filtro d’amore e non sarà più la stessa. Robert non riuscirà a perdonare la moglie e lei prenderà una sofferta decisione.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame al 29 dicembre

Robert non riuscirà a fare l’amore con sua moglie Eva perché gli peserà troppo il tradimento subito. Per tale ragione, Eva deciderà di trasferirsi dai Sonnbichler. A soffrire di più la sua assenza sarà Valentina. Infatti, la ragazza le dirà che, comunque vadano le cose, lei sarà sempre sua madre. Hildergard sarà bloccata in aeroporto in Finlandia e non riuscirà a tornare in tempo al Furstenhof per preparare un dolce augurale agli sposini.

Toccherà al marito Alfons prepararlo mentre Jessica sarà felice di dargli una mano. Tina e Ragnar saranno impegnati con i preparativi del loro matrimonio. Mentre la cuoca crederà che la cerimonia si celebrerà nella sala comunale, Romy e gli altri staranno allestendo un’altra location, a sorpresa.

Spoiler puntate Tempesta d’amore: Joshua smaschera Annabelle

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda fino a domenica 29 dicembre, si concentrano sul doppio matrimonio. Le nozze di Tina e Ragnar saranno un successo. Henry e Denise trascorreranno una nottata focosa. Come reagirà Joshua?

Il giovane Winter scoprirà che Annabelle ha manipolato Denise. La ragazza cercherà di spiegare i motivi del suo comportamento ma Joshua e Christoph saranno molto furiosi con lei. Nel frattempo, Valentina studierà un piano per salvare il matrimonio di Robert ed Eva.

Jessica avrà in mano il filtro d’amore e si mostrerà intraprendente sia con Bela e sia con André. Quest’ultimo capirà subito che la madre della piccola Luna è stata drogata e cercherà di aiutarla. Intanto, Lucy farà una proposta allettante a Robert: organizzare un evento al rinomato Furstenhof.