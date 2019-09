Un appuntamento da non perdere per chi è cresciuto con la musica della band che, pochi anni fa ha festeggiato 50 anni di carriera con una serie di concerti dal vivo che hanno visto tornare nella band anche Riccardo Fogli. Il cantante, infatti, dopo alcuni anni trascorsi con la band decise di lasciarla nel 1972 per dedicarsi alla carriera solista.

Nonostante il grandissimo successo e la vendita record di più di 100 milioni di dischi nel mondo, la band ha deciso il 30 dicembre 2016 di sciogliersi definitivamente. Una decisione motivata così da Dodi Battaglia:

“Adesso siamo ancora molto forti, sul pezzo, propositivi, riusciamo a stare sul palco tre ore e più. È il momento giusto per finire alla grande, per lasciare una bella fotografia del gruppo a noi, ai figli, alle famiglie, agli altri artisti. Solo in questo modo potremo dimostrare che si può rimanere amici per sempre”.

Lo scioglimento della band non ha scalfito il successo delle loro canzoni che risuonano ancora oggi nelle radio e nel cuore di milioni di ascoltatori.