Taylor Mega ubriaca, ne parla Striscia la notizia | Video Mediaset

Come sempre Striscia la notizia “sempre sul pezzo” con i suoi classici “Fuori onda”. Nella puntata di ieri sera la trasmissione di Antonio Ricci ha “beccato” Taylor Mega, l’influencer che nella puntata di Live non è la d’urso non era parsa in forma tanto da scatenare anche l’ironia della D’urso che parlava di una Taylor Mega Ubriaca. Il Video Mediaset del servizio di striscia.