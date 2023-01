Chi è il vincitore della quarta puntata di Tali e Quali 2023? Carlo Conti è tornato in prima serata con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Quarto giudice della puntata di questa sera: Claudio Lauretta nei panni di Renzo Arbore.

Tali e Quali 2023, i Moonskin sono i vincitori della quarta puntata

Durante la puntata di questa sera sul palco di Tali e Quali 2023 si sono esibiti:

I Moonskin sono i vincitori della quarta puntata di Tali e Quali 2023. Il ragazzi che compongono il gruppo hanno sbaragliato tutti gli avversari con la loro esibizione nei panni dei Maneskin. Al secondo posto si è classificato Fulvio Cerulli che ha interpretato Piero Pelù. Terzo posto invece per Salvatore Siragusa nei panni di Michael Bublé. Durante la serata sono intervenuti in qualità di ospiti fissi per tuta l’edizione gli attori: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. La coppia artistica, che durante la scorsa edizione di Tale e Quale Show ha letteralmente conquistato il pubblico di Raiuno, questa sera si è esibita nei panni di Fedez e J-Ax.

Tali e Quali 2023, classifica della quarta puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della quarta puntata di Tali e Quali 2023? Ecco di seguito la classifica della puntata andata in onda sabato 28 gennaio 2023:

I Moonskin interpretano i Maneskin (61 punti); Fulvio Cerulli interpreta Piero Pelù (58 punti); Salvatore Siragusa interpreta Michael Bublé (55 punti); Marco Rea interpreta Joe Cocker (54 punti); Carlo Borghesio interpreta Mahmood (53 punti); Benedicta Nicotra interpreta Barbra Streisand (46 punti); Erika Roccaforte interpreta Francesca Michielin (42 punti); Vinz Termine interpreta Alberto Camerini (36 punti); Marta Boldi, figlia di Massimo Boldi, interpreta Katy Perry (35 punti); Elisa Liistro interpreta Ana Mena (30 punti); Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli interpretano J-Ax e Fedez (20 punti);

Lo spareggio tra i terzi classificati

Durante la quarta serata ha avuto luogo lo spareggio tra i concorrenti che si sono classificati al terzo posto nelle quattro puntate. A sfidarsi sono stati: Gero Carlino che ha interpretato Eros Ramazzotti, Michele Carovano che ha imitato Vasco Rossi, Stefano Cannone che ha interpretato David Bowie e Salvatore Siragusa che ha imitato Michael Bublé. A passare alla finale è Michele Carovano che ha imitato Vasco Rossi.

Esibizioni della prossima settimana

