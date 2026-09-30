Tale e Quale Show 2026, stasera su Rai1: cast ed imitazioni della seconda puntata del 30 settembre

Da
Emanuele Ambrosio
-
Tale e Quale Show 2026

Tutto pronto per la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2026“, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Dopo un debutto più che positivo, ‘Tale e Quale Show’ torna stasera, mercoledì 30 settembre alle 21.30, con una nuova imperdibile puntata!

Tale e Quale Show 2026 stasera la seconda puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2026” in prima serata su Raiuno. Carlo Conti, come sempre in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è pronto a regalare a milioni di telespettatori una puntata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento. Con lui anche la giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. “Quarto giudice” della puntata di stasera è Ubaldo Pantani.

Spazio poi alle imitazioni e performance, assolutamente dal vivo, dei concorrenti che questa settimana sono chiamati a calarsi nei panni di nuovi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo italiano ed internazionale. Curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 30 settembre?

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della seconda puntata del 30 settembre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” è pronta a ripartire da zero con la seconda puntata del 30 settembre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:

  • Jasmine Carrisi sarà Angelina Mango
  • Maddalena Corvaglia imiterà P!nk
  • Roberta Morise nei panni di Elodie
  • Paola Perego interpreterà Sylvie Vartan
  • Anna Pettinelli sarà Ditonellapiaga
  • Selma imiterà Beyoncé
  • Stefano Meloccaro sarà tale e quale a Zucchero
  • Max Paiella nei panni di Tom Jones
  • Andrea Perroni omaggerà Franco Califano
  • Vladimir Randazzo sarà Achille Lauro
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno rispettivamente Bobby Solo ed Elvis Presley.

Come sempre tutte le performance ed imitazioni saranno dal vivo con i concorrenti accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per stasera su Rai1.

Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
Avatar for Emanuele Ambrosio
Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.