Tutto pronto per la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2026“, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Dopo un debutto più che positivo, ‘Tale e Quale Show’ torna stasera, mercoledì 30 settembre alle 21.30, con una nuova imperdibile puntata!

Tale e Quale Show 2026 stasera la seconda puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2026” in prima serata su Raiuno. Carlo Conti, come sempre in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è pronto a regalare a milioni di telespettatori una puntata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento. Con lui anche la giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. “Quarto giudice” della puntata di stasera è Ubaldo Pantani.

Spazio poi alle imitazioni e performance, assolutamente dal vivo, dei concorrenti che questa settimana sono chiamati a calarsi nei panni di nuovi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo italiano ed internazionale. Curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 30 settembre?

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della seconda puntata del 30 settembre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” è pronta a ripartire da zero con la seconda puntata del 30 settembre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:

Jasmine Carrisi sarà Angelina Mango

sarà Angelina Mango Maddalena Corvaglia imiterà P!nk

imiterà P!nk Roberta Morise nei panni di Elodie

nei panni di Elodie Paola Perego interpreterà Sylvie Vartan

interpreterà Sylvie Vartan Anna Pettinelli sarà Ditonellapiaga

sarà Ditonellapiaga Selma imiterà Beyoncé

imiterà Beyoncé Stefano Meloccaro sarà tale e quale a Zucchero

sarà tale e quale a Zucchero Max Paiella nei panni di Tom Jones

nei panni di Tom Jones Andrea Perroni omaggerà Franco Califano

omaggerà Franco Califano Vladimir Randazzo sarà Achille Lauro

sarà Achille Lauro Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno rispettivamente Bobby Solo ed Elvis Presley.

Come sempre tutte le performance ed imitazioni saranno dal vivo con i concorrenti accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per stasera su Rai1.