Tutto pronto per la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2026“, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Dopo un debutto più che positivo, ‘Tale e Quale Show’ torna stasera, mercoledì 30 settembre alle 21.30, con una nuova imperdibile puntata!
Tale e Quale Show 2026 stasera la seconda puntata: giuria ed anticipazioni
Stasera, mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2026” in prima serata su Raiuno. Carlo Conti, come sempre in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è pronto a regalare a milioni di telespettatori una puntata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento. Con lui anche la giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. “Quarto giudice” della puntata di stasera è Ubaldo Pantani.
Spazio poi alle imitazioni e performance, assolutamente dal vivo, dei concorrenti che questa settimana sono chiamati a calarsi nei panni di nuovi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo italiano ed internazionale. Curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 30 settembre?
Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della seconda puntata del 30 settembre
La gara di “Tale e Quale Show 2026” è pronta a ripartire da zero con la seconda puntata del 30 settembre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:
- Jasmine Carrisi sarà Angelina Mango
- Maddalena Corvaglia imiterà P!nk
- Roberta Morise nei panni di Elodie
- Paola Perego interpreterà Sylvie Vartan
- Anna Pettinelli sarà Ditonellapiaga
- Selma imiterà Beyoncé
- Stefano Meloccaro sarà tale e quale a Zucchero
- Max Paiella nei panni di Tom Jones
- Andrea Perroni omaggerà Franco Califano
- Vladimir Randazzo sarà Achille Lauro
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno rispettivamente Bobby Solo ed Elvis Presley.
Come sempre tutte le performance ed imitazioni saranno dal vivo con i concorrenti accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.
L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per stasera su Rai1.