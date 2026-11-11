Si è conclusa da poco l’ottava puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 11 novembre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Questa sera, al fianco della giuria di Tale e Quale Show, arriva anche un ospite speciale: Leonardo Pieraccioni, pronto a giudicare le trasformazioni dei concorrenti. Vediamo insieme chi ha vinto l’ottava puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026: Roberta Morise con il ricordo di Mia Martini

Una nuova serata all’insegna della musica, delle emozioni e delle grandi trasformazioni ha animato il palco di Tale e Quale Show, dove i protagonisti si sono messi alla prova vestendo i panni di alcune delle più celebri icone della musica italiana e internazionale. Anche questa volta non sono mancati momenti divertenti, interpretazioni sorprendenti e performance capaci di riportare il pubblico indietro nel tempo.

La puntata di questa sera di Tale e Quale Show ha regalato al pubblico un nuovo viaggio nella musica italiana e internazionale, tra trasformazioni, grandi interpretazioni e momenti di puro divertimento. Maddalena Corvaglia ha vestito i panni di Marcella Bella sulle note di Pelle di diamante, mentre Stefano Meloccaro si è trasformato in Pippo Franco con l’irriverente Che fico!. Paola Perego ha omaggiato Iva Zanicchi interpretando Testarda io (La mia solitudine), mentre Roberta Morise ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione di Mia Martini in Gli uomini non cambiano. Spazio anche alla comicità con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno portato sul palco una divertente rivisitazione di Cenerentola e Fiona, passando da I sogni son desideri a I’m a Believer. Vladimir Randazzo ha vestito i panni di Domenico Modugno con Vecchio frac, mentre Anna Pettinelli si è calata nell’iconico personaggio di Jessica Rabbit sulle note di Why Don’t You Do Right?. Andrea Perroni ha fatto ballare il pubblico nei panni dei Gipsy Kings con Baila Me e Volare. Grande attesa anche per Selma, che ha interpretato Whitney Houston con il celebre brano I Will Always Love You, e per Max Paiella, protagonista della trasformazione in Michele Zarrillo con Cinque giorni. A chiudere la carrellata delle esibizioni è stata Jasmine Carrisi, che ha reso omaggio a Madonna con Like a Virgin. Una puntata che ha alternato leggerezza, ironia, nostalgia ed emozioni, confermando ancora una volta la capacità di Tale e Quale Show di riportare sul palco alcune delle canzoni più amate di sempre.

L’ottava serata ha visto trionfare Roberta Morise con il ricordo di Mia Martini.

La classifica dell’11 novembre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 11 novembre.

Roberta Morise: 72 punti Selma: 61 punti Max Paiella: 58 punti Maddalena Corvaglia: 50 punti Vladimir Randazzo/ Andrea Perroni: 42 punti Jasmine Carrisi: 41 punti Insinna e Cirilli: 39 punti Stefano Meloccaro: 35 punti Paola Perego: 33 punti Anna Pettinelli: 31 punti

Le esibizioni della prossima puntata di mercoledì 18 novembre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di mercoledì 18 novembre: