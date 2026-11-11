È diventato uno dei video più commentati e condivisi degli ultimi giorni, strappando sorrisi e conquistando il pubblico dei social. Protagonista, seppur in una versione realizzata con l’intelligenza artificiale, è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo televisivo Mediaset, che si è improvvisato cantante neomelodico per rispondere all’appello di una telespettatrice napoletana e rassicurare i fan di Far Away, la serie turca che aveva lasciato temporaneamente il palinsesto televisivo di Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi sul video virale in napoletano per rassicurare i fan di Far Away

Ma come è nata l’idea di questo filmato diventato virale? A raccontarlo è stato proprio Pier Silvio Berlusconi ai nostri microfoni. Lo abbiamo incontrato a margine della conferenza stampa di questa mattina negli studi Mediaset di Cologno Monzese e gli abbiamo chiesto direttamente quale fosse il retroscena di una trovata social decisamente insolita, soprattutto per un personaggio come lui.

La risposta è stata all’insegna della spontaneità. «Il video è stato veramente un flash», ha raccontato Pier Silvio Berlusconi, spiegando che tutto è partito da un filmato che gli era stato inviato da Silvia Toffanin. Si trattava del video di una ragazza che, con ironia e in napoletano, cantava per manifestare il proprio disappunto nei confronti della sospensione della soap turca, rivolgendosi direttamente a lui.

Un appello che non è passato inosservato. «Mi ha mandato Silvia il video di questa ragazza che cantava queste canzoni in tutta simpatia», ha spiegato. La svolta è arrivata poche ore dopo, durante una riunione dedicata proprio al digitale e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Qualcuno gli ha chiesto se avesse visto quel filmato e da lì è nata l’idea: «Siccome stavamo parlando di fare, di provare, di capire, ho detto: ragazzi, rispondiamo. Come rispondiamo? Rispondo io, come? Con l’intelligenza artificiale».

Nessuna strategia particolarmente elaborata, dunque, ma la voglia di raccogliere una provocazione simpatica arrivata direttamente dal pubblico e trasformarla in una risposta altrettanto divertente. «È nato così», ha ribadito Berlusconi, sottolineando anche la rapidità con cui è stato realizzato il contenuto: «Mezzogiorno dopo era pronto». Un risultato che lo ha sorpreso per primo, soprattutto considerando la velocità con cui il filmato ha iniziato a circolare sui social.

L’amministratore delegato di Mediaset ha poi raccontato un altro dettaglio curioso sulla realizzazione della clip. L’idea creativa è stata sua e, per dare forma al video, ha fornito soltanto alcune parole chiave: «Cuore, promessa, ritorno». Da quelle indicazioni i collaboratori hanno sviluppato il contenuto, dando vita al Pier Silvio Berlusconi virtuale che canta e balla in napoletano, promettendo il ritorno della soap. «È impressionante», ha commentato.

Pier Silvio Berlusconi chiarisce quando tornerà Far Away su Canale 5

Nel corso della nostra conversazione, non potevamo naturalmente non chiedergli anche informazioni sul futuro della serie turca, che ha dato origine a tutta questa vicenda. E qui è arrivata una precisazione importante per i telespettatori che attendono di ritrovare sul piccolo schermo le storie dei protagonisti.

«Torna prestissimo», ha assicurato Berlusconi, spiegando però che la sospensione non è stata una decisione legata a una cancellazione della soap. «Non è che l’abbiamo fermata perché l’abbiamo fermata. L’abbiamo fermata perché era finita». La prima stagione, infatti, aveva concluso il proprio percorso e la seconda non è ancora pronta per la messa in onda italiana.

«La seconda stagione la stanno ancora doppiando. Quindi appena è pronta, noi la manderemo in onda», ha precisato. Nessuna terza stagione all’orizzonte, almeno per il momento: «La terza stagione ancora non esiste».

Berlusconi ha anche mostrato di aver apprezzato la simpatica protesta nata sui social, riconoscendo il carattere ironico dei contenuti realizzati dalle fan della serie. «Sono simpaticissimi quelli che fanno questi video, questa signora», ha commentato, riferendosi alla telespettatrice che, con la sua canzone in napoletano, ha dato involontariamente il via a tutta la storia.

L’intelligenza artificiale, un esperimento anche per Mediaset

Infine, una precisazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Pier Silvio Berlusconi ha voluto distinguere questo esperimento dalla tecnologia che Mediaset sta sviluppando e utilizzando per i propri processi aziendali.

Durante la conferenza stampa infatti è stata presentata Mia, uno strumento a disposizione dei collaboratori che operano a Mediaset. «Mia non è l’intelligenza artificiale di Mediaset», ha chiarito Berlusconi, spiegando che si tratta di uno strumento a disposizione sua e dei collaboratori per sperimentare nuove possibilità. «È l’intelligenza artificiale per noi, per i nostri collaboratori, per i processi interni».

Un esperimento nato quasi per gioco, quindi, ma che ha dimostrato quanto possa essere immediato e sorprendente il linguaggio dei social quando incontra le nuove tecnologie. E, a giudicare dalla risposta del pubblico, questa volta la trovata ha decisamente fatto centro. Con una promessa, quella del ritorno di Far Away, che le fan della serie aspettano ora di vedere mantenuta anche sul piccolo schermo.