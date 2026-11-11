Intervista a Pamela Petrarolo: “Sanremo è un sogno che non mollo, nella vita non ho rimpianti. Senza Alex Belli il Grande Fratello ne risentirà”

Da
Giulia Bertollini
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Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo torna al centro della scena musicale con il singolo “Senza tutto questo”, pubblicato da Janamela Group e uscito lo scorso 30 ottobre come apripista di un disco di nove inediti incentrati sull’amore. Scritto da Samuel Montegrande con musiche di Pino Iodice e Gabriele Cannarozzo, il brano è una intensa e orecchiabile ballad che esplora la persistenza dei legami affettivi anche dopo la fine di una relazione. Questo progetto rappresenta una significativa evoluzione artistica per la cantante, la quale punta a consolidare la propria credibilità musicale distaccandosi dai pregiudizi legati al suo passato televisivo.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Pamela Petrarolo. L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato com’è nata l’idea del nuovo brano:Mi è stato mandato dall’autore, che tra l’altro è anche un mio caro amico, Samuel Montegrande, che ha scritto anche il testo. Mi ha fatto sentire in realtà solo 20 secondi. Di solito io sono una a cui piace fare tanti ascolti prima di sbilanciarmi e capire se c’è qualcosa che fa al caso mio. Invece, con questo brano, devo dire che dai primi venti secondi ho capito subito che era perfetto per le mie corde: è una ballad molto intensa ma allo stesso tempo orecchiabile. Me ne rendo conto perché chiunque la ascolti mi dice la stessa cosa: ti rimane subito in testa. Nasce così, e ho deciso di utilizzarla come apripista del mio progetto discografico, che comprenderà nove inediti e alla fine comporrà un vero e proprio album. Cercheremo anche di fare qualcosa di fisico per i fan che mi seguono da tanti anni”. Dietro al ritorno in studio c’è un obiettivo preciso: la ricerca di una credibilità artistica che superi i pregiudizi legati al piccolo schermo: “Io nasco nel mondo della televisione, quindi c’è sempre un po’ di pregiudizio. Il mio sogno è acquisire credibilità come cantante, sognare dei concerti e pensare che qualcuno possa scaricare la mia musica perché percepisce che sono un’artista. A sedici anni, con il mio primo album, vendetti 70.000 copie: la musica per me è un sogno da non mollare mai”.

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per un tuffo nel passato televisivo, a cominciare dall’esperienza nella casa del Grande Fratello, che le ha permesso di farsi conoscere anche dalle generazioni più giovani: “È stato un passaggio in cui mi sono messa in gioco relazionandomi con persone che non conoscevo, la sfida più grande. Nei reality esce fuori la parte umana, e questo ti dà una visibilità e una possibilità di farti conoscere unica”. Pamela ha poi commentato l’attuale edizione del reality: “Facevo il tifo per Alex perché è un personaggio che non si è risparmiato, nel bene e nel male. Amo le persone che osano, che si mettono in gioco fregandosene del giudizio esterno e che vanno avanti come un fiume in piena. Ci ha fatto divertire e sa stare nelle dinamiche: senza di lui il Grande Fratello un po’ ne risentirà. Ho trovato una Valeria Marini in positivo, molto più sciolta e sbottonata, potrebbe essere una finalista. E poi me la giocherei tra Roncaccia e Marina La Rosa”. 

Intervista esclusiva a Pamela Petrarolo

Pamela, è uscito il singolo, Senza tutto questo. Come è nato questo brano?

Questo brano è nato praticamente d’estate. Mi è stato mandato dall’autore, che tra l’altro è anche un mio caro amico, Samuel Montegrande, che ha scritto anche il testo. Mi ha fatto sentire in realtà solo 20 secondi. Di solito io sono una a cui piace fare tanti ascolti prima di sbilanciarmi e capire se c’è qualcosa che fa al caso mio. Invece, con questo brano, devo dire che dai primi venti secondi ho capito subito che era perfetto per le mie corde: è una ballad molto intensa ma allo stesso tempo orecchiabile. Me ne rendo conto perché chiunque la ascolti mi dice la stessa cosa: ti rimane subito in testa. Nasce così, e ho deciso di utilizzarla come apripista del mio progetto discografico, che comprenderà nove inediti e alla fine comporrà un vero e proprio album. Cercheremo anche di fare qualcosa di fisico per i fan che mi seguono da tanti anni.

È un brano che esplora l’idea che certe relazioni non finiscano davvero con un addio. Quanto c’è di vissuto personale?

In realtà di autobiografico non c’è nulla. A me ha colpito molto la storia e ho pensato che potesse accomunare e essere condivisa da tante persone, perché in molti provano queste sensazioni. Magari non lo dicono, lo omettono per paura di raccontare quanto siano ancora legati a un vecchio amore. È un tema attualissimo. Ho amiche che non hanno dimenticato l’amore della loro vita, o il primo amore, o una relazione finita male ma in cui ci si è voluti così tanto bene che, come dico nel testo, non si ricordano nemmeno i difetti dell’altro. È un amore che va oltre.

Questo singolo anticipa un progetto in cui il filo conduttore è l’amore. In questi anni cosa hai capito di questo sentimento?

Innanzitutto io sono per natura una donna che non è mai stata single, sono sempre stata fidanzata proprio per una necessità spasmodica di sentirmi amata e di dare amore. Per me l’amore è il centro di tutto, non saprei vivere senza. Anche le piccole felicità e le piccole soddisfazioni vanno condivise: sono una persona generosa di sentimenti e ho bisogno di condivisione. L’amore è il motore, quella marcia in più che ti regala il sorriso e ti stimola. È la centralità di qualsiasi tipo di relazione esistenziale, che sia amicizia o amore in senso stretto.

Avevi accennato al fatto che Sanremo fosse un tuo sogno. Quest’anno hai presentato un brano?

Sì, ho presentato una canzone. Non so se la commissione o Stefano l’abbiano ascoltata, fatto sta che non ho ricevuto alcuna telefonata, quindi evidentemente non è andata bene. Però io non demordo: è la mia prima candidatura, quindi ci sta. C’è gente che prova a fare Sanremo da trent’anni e non ci riesce, non sarà di certo questo a fermarmi. Per me un “no” è uno stimolo a insistere. Sono molto cocciuta, determinata e amo follemente il mio lavoro. Sto lavorando per incasellarmi nell’industria musicale e il mio sogno è acquisire credibilità come cantante. Io nasco nel mondo della televisione e c’è sempre un po’ di pregiudizio; sognare dei concerti e pensare che qualcuno possa scaricare la mia musica perché percepisce che sono un’artista capace di stare nel mondo della musica è fondamentale. Pensate che a 16 anni, con il mio primo album, vendetti 70.000 copie… La musica per me è un sogno che non bisogna mollare mai.

Negli anni hai partecipato anche ai reality show. Cosa ricordi del Grande Fratello e, ad oggi, lo rifaresti?

Il Grande Fratello è stato un passaggio in cui mi sono messa in gioco relazionandomi con persone che non conoscevo, e quella è stata la sfida più grande. Ho avuto la conferma di avere un grande spirito di adattamento e di essere estremamente paziente. È stata un’esperienza che mi ha dato una visibilità diversa e mi ha permesso di farmi conoscere anche dalle generazioni più giovani, vicine all’età di mia figlia. Nei reality esce fuori la parte umana: di solito un artista viene giudicato solo per la sua arte, mentre lì viene fuori il vissuto, la persona, e questo ti dà una possibilità unica.

Sei rimasta in contatto con qualche ex concorrente?

Sì, sono rimasta in contatto con Elena, Stefania Orlando e Maria Monsè [la Fumagalla]. Ci sentiamo. Proprio in occasione dei miei 50 anni festeggeremo con un bel party a cui parteciperanno anche molte persone del Grande Fratello, un’occasione perfetta per ritrovarci dato che molti vivono a Milano e io a Roma. Con altre, come Eleonora e Ilaria, ci sono state magari delle chiacchiere fuori, ma ci vogliamo bene ed è questo quello che conta.

A proposito di reality, stai seguendo l’edizione del Grande Fratello di quest’anno e cosa pensi della discussa eliminazione di Alex Belli?

Io sono una grande fan del programma. Facevo il tifo per Alex perché è un personaggio che non si è risparmiato, nel bene e nel male. Amo le persone che osano, che si mettono in gioco fregandosene del giudizio esterno e che vanno avanti come un fiume in piena. Ci ha fatto divertire e sa stare nelle dinamiche: senza di lui il Grande Fratello un po’ ne risentirà. Ho trovato una Valeria Marini in positivo, molto più sciolta e sbottonata, potrebbe essere una finalista. E poi me la giocherei tra Roncaccia e Marina La Rosa.

Tornando all’amore, eravamo rimasti alla proposta di matrimonio arrivata a novembre scorso a Verissimo. A che punto siamo?

Sono successe tantissime cose: subito dopo c’è stata la preparazione per i miei 50 anni e ci stiamo trasferendo in una casa nuova. Di conseguenza il matrimonio è slittato, ma lavoreremo per sposarci il prossimo autunno.

Quando arriva una cifra tonda si fanno sempre dei bilanci. Nel tuo caso com’è? Hai qualche rimpianto?

Io vivo molto alla giornata e sono una fatalista di natura. Se devo fare un bilancio di questi 50 anni, innanzitutto mi ritengo estremamente fortunata per averli vissuti. Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno: anche quando accadono cose negative c’è un motivo, non tutti i mali vengono per nuocere. Non ho rimpianti, tornassi indietro rifarei esattamente le stesse cose.

Ambra è la nuova insegnante di ballo di Amici. Come la vedi in questo ruolo?

Ambra è una donna che ha fatto di tutto: cinema, teatro, conduzione, musica. Amici è una scuola dove anche la comunicazione è fondamentale, e lei, con la sua enorme esperienza, è un personaggio che può dare davvero tantissimo a questi giovani ragazzi.

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Giulia Bertollini
Mi chiamo Giulia e sono nata a Roma il 23 febbraio 1990. Amo scrivere e il mondo dello spettacolo è la mia passione. Oltre alla scrittura, sono una divoratrice di libri e mi diverto a strimpellare al pianoforte. Collaboro per alcuni settimanali per cui realizzo interviste a personaggi famosi. Comunicare mi ha aiutato a superare il blocco della timidezza e ad acquistare maggiore sicurezza. Apprezzo le persone umili e sincere e detesto invece le persone vigliacche. Un’altra mia grande passione è la danza classica che ho studiato sin da quando ero bambina. Il mio sogno più grande l’ho realizzato qualche anno fa entrando al Teatro La Scala nel giorno del mio compleanno. Vedere ballare insieme i miei due idoli della danza, Roberto Bolle e Svetlana Zackarova, è stata un’emozione incredibile.