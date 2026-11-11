Pamela Petrarolo torna al centro della scena musicale con il singolo “Senza tutto questo”, pubblicato da Janamela Group e uscito lo scorso 30 ottobre come apripista di un disco di nove inediti incentrati sull’amore. Scritto da Samuel Montegrande con musiche di Pino Iodice e Gabriele Cannarozzo, il brano è una intensa e orecchiabile ballad che esplora la persistenza dei legami affettivi anche dopo la fine di una relazione. Questo progetto rappresenta una significativa evoluzione artistica per la cantante, la quale punta a consolidare la propria credibilità musicale distaccandosi dai pregiudizi legati al suo passato televisivo.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Pamela Petrarolo. L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato com’è nata l’idea del nuovo brano: “Mi è stato mandato dall’autore, che tra l’altro è anche un mio caro amico, Samuel Montegrande, che ha scritto anche il testo. Mi ha fatto sentire in realtà solo 20 secondi. Di solito io sono una a cui piace fare tanti ascolti prima di sbilanciarmi e capire se c’è qualcosa che fa al caso mio. Invece, con questo brano, devo dire che dai primi venti secondi ho capito subito che era perfetto per le mie corde: è una ballad molto intensa ma allo stesso tempo orecchiabile. Me ne rendo conto perché chiunque la ascolti mi dice la stessa cosa: ti rimane subito in testa. Nasce così, e ho deciso di utilizzarla come apripista del mio progetto discografico, che comprenderà nove inediti e alla fine comporrà un vero e proprio album. Cercheremo anche di fare qualcosa di fisico per i fan che mi seguono da tanti anni”. Dietro al ritorno in studio c’è un obiettivo preciso: la ricerca di una credibilità artistica che superi i pregiudizi legati al piccolo schermo: “Io nasco nel mondo della televisione, quindi c’è sempre un po’ di pregiudizio. Il mio sogno è acquisire credibilità come cantante, sognare dei concerti e pensare che qualcuno possa scaricare la mia musica perché percepisce che sono un’artista. A sedici anni, con il mio primo album, vendetti 70.000 copie: la musica per me è un sogno da non mollare mai”.

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per un tuffo nel passato televisivo, a cominciare dall’esperienza nella casa del Grande Fratello, che le ha permesso di farsi conoscere anche dalle generazioni più giovani: “È stato un passaggio in cui mi sono messa in gioco relazionandomi con persone che non conoscevo, la sfida più grande. Nei reality esce fuori la parte umana, e questo ti dà una visibilità e una possibilità di farti conoscere unica”. Pamela ha poi commentato l’attuale edizione del reality: “Facevo il tifo per Alex perché è un personaggio che non si è risparmiato, nel bene e nel male. Amo le persone che osano, che si mettono in gioco fregandosene del giudizio esterno e che vanno avanti come un fiume in piena. Ci ha fatto divertire e sa stare nelle dinamiche: senza di lui il Grande Fratello un po’ ne risentirà. Ho trovato una Valeria Marini in positivo, molto più sciolta e sbottonata, potrebbe essere una finalista. E poi me la giocherei tra Roncaccia e Marina La Rosa”.

Intervista esclusiva a Pamela Petrarolo

Pamela, è uscito il singolo, Senza tutto questo. Come è nato questo brano?

Questo brano è nato praticamente d’estate. Mi è stato mandato dall’autore, che tra l’altro è anche un mio caro amico, Samuel Montegrande, che ha scritto anche il testo. Mi ha fatto sentire in realtà solo 20 secondi. Di solito io sono una a cui piace fare tanti ascolti prima di sbilanciarmi e capire se c’è qualcosa che fa al caso mio. Invece, con questo brano, devo dire che dai primi venti secondi ho capito subito che era perfetto per le mie corde: è una ballad molto intensa ma allo stesso tempo orecchiabile. Me ne rendo conto perché chiunque la ascolti mi dice la stessa cosa: ti rimane subito in testa. Nasce così, e ho deciso di utilizzarla come apripista del mio progetto discografico, che comprenderà nove inediti e alla fine comporrà un vero e proprio album. Cercheremo anche di fare qualcosa di fisico per i fan che mi seguono da tanti anni.

È un brano che esplora l’idea che certe relazioni non finiscano davvero con un addio. Quanto c’è di vissuto personale?

In realtà di autobiografico non c’è nulla. A me ha colpito molto la storia e ho pensato che potesse accomunare e essere condivisa da tante persone, perché in molti provano queste sensazioni. Magari non lo dicono, lo omettono per paura di raccontare quanto siano ancora legati a un vecchio amore. È un tema attualissimo. Ho amiche che non hanno dimenticato l’amore della loro vita, o il primo amore, o una relazione finita male ma in cui ci si è voluti così tanto bene che, come dico nel testo, non si ricordano nemmeno i difetti dell’altro. È un amore che va oltre.

Questo singolo anticipa un progetto in cui il filo conduttore è l’amore. In questi anni cosa hai capito di questo sentimento?

Innanzitutto io sono per natura una donna che non è mai stata single, sono sempre stata fidanzata proprio per una necessità spasmodica di sentirmi amata e di dare amore. Per me l’amore è il centro di tutto, non saprei vivere senza. Anche le piccole felicità e le piccole soddisfazioni vanno condivise: sono una persona generosa di sentimenti e ho bisogno di condivisione. L’amore è il motore, quella marcia in più che ti regala il sorriso e ti stimola. È la centralità di qualsiasi tipo di relazione esistenziale, che sia amicizia o amore in senso stretto.

Avevi accennato al fatto che Sanremo fosse un tuo sogno. Quest’anno hai presentato un brano?

Sì, ho presentato una canzone. Non so se la commissione o Stefano l’abbiano ascoltata, fatto sta che non ho ricevuto alcuna telefonata, quindi evidentemente non è andata bene. Però io non demordo: è la mia prima candidatura, quindi ci sta. C’è gente che prova a fare Sanremo da trent’anni e non ci riesce, non sarà di certo questo a fermarmi. Per me un “no” è uno stimolo a insistere. Sono molto cocciuta, determinata e amo follemente il mio lavoro. Sto lavorando per incasellarmi nell’industria musicale e il mio sogno è acquisire credibilità come cantante. Io nasco nel mondo della televisione e c’è sempre un po’ di pregiudizio; sognare dei concerti e pensare che qualcuno possa scaricare la mia musica perché percepisce che sono un’artista capace di stare nel mondo della musica è fondamentale. Pensate che a 16 anni, con il mio primo album, vendetti 70.000 copie… La musica per me è un sogno che non bisogna mollare mai.

Negli anni hai partecipato anche ai reality show. Cosa ricordi del Grande Fratello e, ad oggi, lo rifaresti?

Il Grande Fratello è stato un passaggio in cui mi sono messa in gioco relazionandomi con persone che non conoscevo, e quella è stata la sfida più grande. Ho avuto la conferma di avere un grande spirito di adattamento e di essere estremamente paziente. È stata un’esperienza che mi ha dato una visibilità diversa e mi ha permesso di farmi conoscere anche dalle generazioni più giovani, vicine all’età di mia figlia. Nei reality esce fuori la parte umana: di solito un artista viene giudicato solo per la sua arte, mentre lì viene fuori il vissuto, la persona, e questo ti dà una possibilità unica.

Sei rimasta in contatto con qualche ex concorrente?

Sì, sono rimasta in contatto con Elena, Stefania Orlando e Maria Monsè [la Fumagalla]. Ci sentiamo. Proprio in occasione dei miei 50 anni festeggeremo con un bel party a cui parteciperanno anche molte persone del Grande Fratello, un’occasione perfetta per ritrovarci dato che molti vivono a Milano e io a Roma. Con altre, come Eleonora e Ilaria, ci sono state magari delle chiacchiere fuori, ma ci vogliamo bene ed è questo quello che conta.

A proposito di reality, stai seguendo l’edizione del Grande Fratello di quest’anno e cosa pensi della discussa eliminazione di Alex Belli?

Io sono una grande fan del programma. Facevo il tifo per Alex perché è un personaggio che non si è risparmiato, nel bene e nel male. Amo le persone che osano, che si mettono in gioco fregandosene del giudizio esterno e che vanno avanti come un fiume in piena. Ci ha fatto divertire e sa stare nelle dinamiche: senza di lui il Grande Fratello un po’ ne risentirà. Ho trovato una Valeria Marini in positivo, molto più sciolta e sbottonata, potrebbe essere una finalista. E poi me la giocherei tra Roncaccia e Marina La Rosa.

Tornando all’amore, eravamo rimasti alla proposta di matrimonio arrivata a novembre scorso a Verissimo. A che punto siamo?

Sono successe tantissime cose: subito dopo c’è stata la preparazione per i miei 50 anni e ci stiamo trasferendo in una casa nuova. Di conseguenza il matrimonio è slittato, ma lavoreremo per sposarci il prossimo autunno.

Quando arriva una cifra tonda si fanno sempre dei bilanci. Nel tuo caso com’è? Hai qualche rimpianto?

Io vivo molto alla giornata e sono una fatalista di natura. Se devo fare un bilancio di questi 50 anni, innanzitutto mi ritengo estremamente fortunata per averli vissuti. Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno: anche quando accadono cose negative c’è un motivo, non tutti i mali vengono per nuocere. Non ho rimpianti, tornassi indietro rifarei esattamente le stesse cose.

Ambra è la nuova insegnante di ballo di Amici. Come la vedi in questo ruolo?

Ambra è una donna che ha fatto di tutto: cinema, teatro, conduzione, musica. Amici è una scuola dove anche la comunicazione è fondamentale, e lei, con la sua enorme esperienza, è un personaggio che può dare davvero tantissimo a questi giovani ragazzi.