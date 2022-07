Svelato il cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022, il varietà di successo del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Tra i nomi spuntano tra tutti quelli di Valeria Marini e Alessandra Mussolini. Scopriamo insieme il cast completo della dodicesima edizione.

Tale e Quale Show 2022, il cast e i nomi dei concorrenti

Tutto pronto per la nuovissima edizione di Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti. Da venerdì 30 settembre, infatti, appuntamento con uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo che vedrà un nuovo gruppo di concorrenti vip cimentarsi in imitazioni di personaggi e star del mondo dello spettacolo e della musica. A giudicare le performance ci sarà una giuria confermata in toto composta da: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Ma chi sono i concorrenti della nuova edizione? Ecco il cast completo di Tale e Quale Show suddiviso tra uomini e donne.

Cast uomini di Tale e Quale Show 2022

Tra gli uomini della nuova edizione di Tale e Quale Show ci sono:

Antonino Spadaccino , ex vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2004;

, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2004; Gilles Rocca , vincitore di Ballando con le Stelle nel 2020;

, vincitore di Ballando con le Stelle nel 2020; Claudio Lauretta imitatore che si è fatto notare a Striscia la Notizia, Zelig, Italia’s Got Talent e Le Iene;

imitatore che si è fatto notare a Striscia la Notizia, Zelig, Italia’s Got Talent e Le Iene; Andrea Dianetti, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi edizione 2006.

A loro si aggiunge Francesco Paolantoni in coppia con Gabriele Cirilli. Si tratta di un ritorno in gara per il comico che parteciperà nelle vesti di ripetente guidato dal coach Gabriele Cirilli.

Cast donne di Tale e Quale Show 2022

Tante sorprese, invece, nel cast femminile di Tale e Quale Show. Due nomi fanno più rumore di tutti, ma scopriamo di chi si tratta.

Valeria Marini , la stellare showgirl dopo aver fatto divertire il pubblico del Grande Fratello Vip per tre edizioni e aver fatto cantare e ballare sulle note di “Boom” è pronta a cimentarsi in una nuova grande sfida;

, la stellare showgirl dopo aver fatto divertire il pubblico del Grande Fratello Vip per tre edizioni e aver fatto cantare e ballare sulle note di “Boom” è pronta a cimentarsi in una nuova grande sfida; Alessandra Mussolini : dopo una carriera in politica si è dedicata con successo al mondo dello spettacolo. Prima opinionista di diversi programmi e poi protagonista di Ballando con le Stelle e Il cantante mascherato;

: dopo una carriera in politica si è dedicata con successo al mondo dello spettacolo. Prima opinionista di diversi programmi e poi protagonista di Ballando con le Stelle e Il cantante mascherato; Elena Ballerini , l’inviata del programma “Citofonare Rai2” di Paola Perego e Simona Ventura;

, l’inviata del programma “Citofonare Rai2” di Paola Perego e Simona Ventura; Rosalinda Cannavò , l’attrice conosciuta con il nome di Adua Del Vesco reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip;

, l’attrice conosciuta con il nome di Adua Del Vesco reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip; Valentina Persia , comica e personaggio televisivo si è fatta notare a “La sai l’ultima” e come naufraga a “L’isola dei Famosi”;

, comica e personaggio televisivo si è fatta notare a “La sai l’ultima” e come naufraga a “L’isola dei Famosi”; Samira Lui: terza classificata a “Miss Italia” nel 2017 e professoressa de “L’Eredità”.