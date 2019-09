In Tv torna Tale e Quale Show e, in diretta su Rai 1, il programma incorona il suo primo vincitore di puntata. La trasmissione condotta da Carlo Conti, infatti, è tornata sul piccolo schermo da ieri sera, venerdì 13 settembre 2019, facendo registrare buoni ascolti e proponendo ai telespettatori nuove imitazioni più o meno convincenti. Ma chi ha vinto la primissima serata della nuova edizione dello show?

Tale e Quale Show 2019: vincitore e classifica della prima puntata

Il vincitore, anzi la vincitrice, della prima puntata di Tale e Quale Show 2019 è stata Lidia Schillaci. La palermitana si è aggiudicata il primo posto della classifica proponendo al pubblico di Rai 1 l’imitazione, evidentemente riuscita, di Lady Gaga.

Sorpresi positivamente i giudici dello show – da Loretta Goggi col suo immancabile chapeau, a Giorgio Panariello a quanto pare con look ancora un po’ estivo in prima serata su Rai 1, passando da Vincenzo Salemme col suo inglese scherzosamente maccheronico – la concorrente ha battuto tutti, almeno per ora superando anche i più famosi del cast di questa nona edizione.

Questa, infatti, la classifica generale completa della prima puntata di Tale e Quale:

Lidia Schillaci – Lady Gaga (al primo posto, con 58 punti);

Jessica Morlacchi – Ivana Spagna e Agostino Penna – Elton John (i due partecipanti hanno conquistato il secondo posto in ex aequo, con 46 punti);

Francesco Monte – Mahmood (43 punti);

Gigi e Ross – Righeira (42 punti);

Tiziana Rivale – Kim Carnes (40 punti);

Davide De Marinis – Gianni Morandi (39 punti);

David Pratelli – Nino Ferrer (31 punti);

Flora Canto – Cristina D’Avena (29 punti);

Sara Facciolini – Baby K ed Eva Grimaldi – Amanda Lear (le due concorrenti si sono piazzate al decimo posto in ex aequo, con 22 punti);

Francesco Pannofino – Barry White (ultimo classificato, con soli 20 punti).

Vince la prima puntata @lidiaschillaci 👏

Siete d’accordo con i voti dei giudici?

Ci vediamo venerdì prossimo sempre alle 21.25 su #Rai1 #taleequaleshow pic.twitter.com/beqh5Di3uk — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 13, 2019

Tale e Quale Show 2019: imitazioni della prossima settimana

E se la prima puntata di Tale e Quale Show 2019 è stata vinta dalla “sorpresa” Lidia Schillaci, certo è che anche nella seconda non mancheranno sorprese. Il motivo? Le imitazioni attese per la prossima settimana, più precisamente per venerdì 20 settembre in prima serata su Rai 1:

Dopo la vittoria con Lady Gaga, Lidia Schillaci imiterà Giorgia;

Jessica Morlacchi e Agostino Penna faranno rispettivamente le imitazioni di Donna Summer e Gaetano Curreri degli Stadio;

Francesco Monte passerà da Mahmood a Tommaso Paradiso dei The Giornalisti;

Gigi e Ross muteranno da Righeira al duo Ermal Meta e Fabrizio Moro;

Tiziana Rivale tornerà sul palco con Adele;

Venerdì prossimo Davide De Marinis sarà J-Ax;

David Pratelli – Jarabe De Palo la prossima imitazione del concorrente;

Flora Canto si trasformerà in Syria;

Sara Facciolini – Emma Marrone ed Eva Grimaldi – Milva altre due novità del programma;

Infine, Francesco Pannofino proverà a rifarsi con l’imitazione di Drupi.