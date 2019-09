Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, o Quo Vado?, il film di Checco Zalone: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 13 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Scopriamo insieme chi ha avuto la meglio e come ha debuttato lo show di Rai 1, che, nelle passate edizioni, ha sempre dimostrato di riuscire ad incollare davanti allo schermo un numero sempre crescente di telespettatori. Non dimentichiamoci però di analizzare anche il numero dei telespettatori degli altri maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Tale e Quale Show e Quo Vado? | Auditel 13 settembre 2019

Tale e Quale Show 2019 | RAI 1

Carlo Conti è tornato su Rai 1 con una nuova edizione di uno dei suoi show di maggior successo. Sul palco, davanti alla giuria, si sono esibiti, sulle note de L’estate sta finendo, il duo comico composto da Gigi & Ross, ma anche, sulle note di Soldi, il bel Francesco Monte. La trasmissione ha così intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

NCIS Los Angeles / S.W.A.T | RAI 2

Dopo che un testimone sull’uso di armi chimiche in Siria è stato investito da un’auto, la squadra è andata alla ricerca con Turk ed il Tribunale Mondiale della chiavetta USB che conteneva le prove. La serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

A seguire S.W.A.T ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Pallavolo Maschile: Italia-Grecia | RAI 3

Da Montpellier in Francia è andata in onda il match fra Italia e Grecia. La partita di pallavolo maschile, valida per i campionati europei, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 fra tifosi e semplici appassionati. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Gunny | RETE 4

Ad un veterano dei Marine è stato assegnato il comando di un plotone di esploratori dei marine. Sono così iniziate le levatacce, le marce, i sacrifici più duri e i frequenti i contrasti. Gunny aveva però un compito preciso, quello di far diventare uomini un gruppo di ragazzi. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Quo Vado? | CANALE 5

Checco, un ragazzo pugliese, pronto a tutto pur di continuare ad avere un posto fisso di lavoro, è stato convocato dalla dottoressa Sironi che lo ha messo di fronte ad una scelta: accettare un cospicuo assegno abbandonando il posto fisso, o mantenere il lavoro venendo però trasferito lontano da casa. Siccome per Checco il posto fisso era sacro, l’uomo ha accettato il trasferimento. Da questo punto in poi è stato protagonista dei viaggi più improbabili, in Italia e nel mondo. In Norvegia, dove era stato spedito per aiutare i ricercatori di una base scientifica italiana, ha però conosciuto e si è innamorato della dottoressa Valeria Nobili, madre single di tre figli tutti di nazionalità diverse. Il film ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori. Share pari al 00.00%.

X Man – L’Inizio | ITALIA 1

Prima di essere il Professor X e Magneto, Xavier e Erik erano stati due ragazzi e due grandi amici. Fianco a fianco avevano militato per la CIA, andando alla ricerca dei mutanti in tutto il mondo, per invitarli a non vergognarsi di sé e a unirsi a loro. Mentre, però, Xavier sognava da sempre l’integrazione pacifica nella società degli umani, Erik si sentiva minacciato dalla razza umana e pensava a un esercito di mutanti e a una guerra inevitabile. La pellicola ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Propaganda Live | LA7

La trasmissione legata alla politica e all’attualità, ma non solo, ha informato ed interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.