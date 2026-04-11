‘Summer Hits 2026’ su Rai1: quando in tv e anticipazioni

Torna con una nuova edizione, e tante canzoni, il ‘Summer Hits 2026‘. L’evento musicale, con i grandi nomi della musica italiana, è stato confermato nel palinsesto estivo dell’emittente pubblica. Scopriamo insieme alcune anticipazioni e quando andrà in onda in tv.

Summer Hits 2026: quando in tv

Non solo i Mondiali di calcio 2026, nel palinsesto estivo della Rai ci sarà anche tanta musica e intrattenimento. Dopo il successo dello scorso anno, con alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu, è stato infatti confermato il ‘Summer Hits 2026‘.

Ma cosa sappiamo e quando andrà in onda in tv? L’evento musicale, che premia i migliori artisti del panorama italiano, sarà trasmesso in prima serata su Rai1, Rai Radio 2 e sarà possibile rivederlo in streaming su RaiPlay. Si tratta di quattro appuntamenti, con la prima puntata prevista per il 16 luglio 2026.

Chi ci sarà al timone del programma? Non sono stati ancora ufficializzati i nomi di conduttori e i cantanti di questa nuova edizione. Sicuramente ascolteremo le migliori hit estive e i protagonisti delle classifiche musicali con i loro brani più amati, oltre al futuro tormentone che ci farà compagnia nei mesi più caldi.

Ancora da definire anche la location. Nel 2025, l’evento si è tenuto in Piazza del Popolo, possibile che nel 2026 si scelga un’altra piazza del nostro paese per le quattro serate.

Tanta musica nel palinsesto Rai

Ci sarà tanta musica nei palinsesti Rai Rai che ha deciso di ricordare nei prossimi mesi, con un docu-film, non solo Pippo Baudo ma anche altri artisti e cantautori. Il 17 agosto, giorno del suo 90esimo compleanno, andrà infatti in onda “In arte Mogol”. Mentre il 31 Maggio sarà trasmesso “Rino Gaetano: sempre più blu”, diretto da Giorgio Verdelli.

Il grande concerto evento di Cesare Cremonini dal Circo Massimo di Roma andrà invece in onda il 31 agosto. Elettra Lamborghini invece condurrà il concerto “La notte dei serpenti”, in programma il 5 settembre.

Ricordiamo i quattro appuntamenti con il Summer Hits 2026, in onda dal 16 luglio 2026, in prima serata su Rai1.