Cresce l’attesa per SUBURRÆTERNA, il nuovo progetto dedicato all’universo Suburra, la serie tv di Netflix che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ecco la trama della nuova serie, ma anche il primo trailer ufficiale.

Quando esce Suburra eterna? Il primo trailer

Durante la Festa di Roma e a Lucca Comics & Games 2023 è stato svelato il primo trailer di Suburra Eterna, la nuova serie targata Netflix dedicata al mondo di Suburra. La serie tv, composta da 8 episodi, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios, farà il suo debutto sulla piattaforma streaming di Netflix dal 24 novembre in tutto il mondo. I primi due episodi saranno trasmessi in esclusiva assoluta il 29 ottobre durante la serata di chiusura della Festa del Cinema di Roma e successivamente anche al Lucca Comics & Games in programma il 2 novembre con la presenza di Giacomo Ferrara.

SUBURRÆTERNA è scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza, Marco Sani e Giulia Forgione. A dirigere i primi quattro episodi il regista Ciro D’Emilio, mentre Alessandro Tonda si è occupato delle direzione degli ultimi quattro.

Ecco il primo trailer ufficiale di Suburraeterna:

Suburraeterna, il cast della serie Netflix

Ma scopriamo il cast ufficiale di Suburraeterna, la nuova serie Netflix dedicata all’universo Suburra. Ecco gli attori e i personaggi:

Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino;

nel ruolo di Spadino; Filippo Nigro interpreta Amedeo Cinaglia;

interpreta Amedeo Cinaglia; Carlotta Antonelli veste i panni di Angelica;

veste i panni di Angelica; Federica Sabatini è Nadia;

è Nadia; Paola Sotgiu interpreta Adelaide;

interpreta Adelaide; Alberto Cracco presta il volto a Nascari.

Accanto a volti storici della serie tv, anche tanti nuovi personaggi pronti a stravolgere gli equilibri di Roma. Nel cast anche: Marlon Joubert nel ruolo di Damiano Luciani, Aliosha Massine interpreta Ercole Bonatesta, Federigo Ceci è Armando Tronto. E ancora: Yamina Brirmi e Morris Sarra rispettivamente Giulia e Cesare Luciani (fratelli gemelli di Damiano). Infine Giorgia Spinelli nei panni di Miriana Murtas e Gabriele di Stadio è il giovane Victor Anacleti.

Suburraeterna, la trama della serie dell’universo Suburra

Ecco la sinossi della nuova serie SUBURRÆTERNA in arrivo su Netflix:

Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.