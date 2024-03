Sta per arrivare l’attesissima seconda stagione della serie “Studio Battaglia”. Marina e le sue figlie Anna, Nina e Viola torneranno protagoniste su Raiuno con tre prime serate a partire da martedì 19 marzo. Tanti saranno i temi affrontati in questa nuova stagione: diritto all’oblio, divorzio breve, haters online, adozioni, figli che non raggiungono l’indipendenza economica, separazioni in tarda età, relazioni tossiche e difesa della privacy.

Intervista a Barbora Bobulova, Thomas Trabacchi e Giorgio Marchesi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi e Thomas Trabacchi. Nella precedente stagione, avevamo lasciato Anna in mezzo ad una bufera, con un matrimonio minato dal comportamento di Alberto e al comportamento pressante di Massimo. In questa seconda stagione, Anna dovrà fare i conti con se stessa e con i suoi dubbi: “Anna sarà ancora più incasinata, divisa tra il senso di responsabilità nei confronti della famiglia e il senso di colpa. Dopo tanti anni di matrimonio, il suo cuore tornerà a battere per Massimo e questo sentimento la metterà in crisi. La cosa bella di questa serie è che Anna riesce sempre ad affrontare qualsiasi situazione con il marito, a prendere decisioni complicate e nella vita di tutti i giorni ho visto poche coppie comportarsi allo stesso modo”.

Alberto, interpretato da Thomas Trabacchi, subodorerà però il tradimento della moglie e forse imparerà a conviverci. Il suo personaggio però non è rassegnato: “Alberto prova un moto di gelosia nei confronti di Anna ma da da questo punto di vista non percepisco in lui della rassegnazione. Anna e Alberto sono una coppia molto avanti. Mettere su una famiglia non è per tutti e spesso si fanno anche dei danni se non si è in grado di ascoltarsi, loro invece lo fanno tra loro e con i figli, pur attraversando una crisi, pur prendendo decisioni scomode. A prescindere da quello che succederà, Anna e Alberto rimarranno una coppia”.

Ad insinuarsi nel rapporto tra Anna e Alberto è Massimo, interpretato da Giorgio Marchesi. E’ lui ad essere l’amante di Anna, la pietra dello scandalo, lo sfasciafamiglie. Eppure sin dalla prima stagione, il pubblico ha empatizzato con il suo personaggio: “Credo che il pubblico si sia reso conto che quella di Massimo non è solo la storia di uomo che ha una passione fisica nei confronti di una donna. Massimo ha sempre amato Anna anche se in vent’anni deve fare i conti con il fatto che la vita è andata avanti e le cose sono cambiate”.

Nella vita, invece, Giorgio Marchesi non si è mai sentito il ripiego di nessuno: “In questa stagione, Massimo non si accontenta di essere solo l’amante ma è pronto a mettersi in gioco. C’è una maturazione del personaggio in questo senso”.

Massimo e Anna avranno però delle difficoltà a tenere segreta la loro relazione dagli sguardi indiscreti dei colleghi. Separare lavoro e vita privata è sempre la scelta giusta? Barbara Bobulova ha risposto: “Non sono d’accordo. Io ho avuto due figlie con un uomo che ho conosciuto sul lavoro”.

Giorgio Marchesi rivela: “Credo che alla fine il sentimento vinca sempre”.