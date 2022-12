Da sempre il programma Striscia la notizia, Tg satirico in onda tutte le sere su Canale 5, è molto attento alle tematiche ambientali, tanto che dal 2018 vanno in onda con i loro consigli green i giovani esperti della rubrica “Ambiente Ciovani”.

Striscia la Notizia: le veline ballano contro il cambiamento climatico

Per rinnovare un impegno molto sentito, questa sera scendono in campo anche le Veline: Cosmary Fasanelli e, in prestito da Paperissima Sprint, Valentina Corradi. Le due ragazze saliranno sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci con uno stacchetto – e un costume – natalizio d’eccezione per sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico.

Chi è Cosmary Fasanelli, Velina di Striscia la Notizia?

Dallo scorso 27 settembre sul bancone di Striscia la Notizia è arrivata Cosmary Fasanelli, che insieme alla collega Anastasia Ronca sono per tutti le Veline di Striscia la Notizia.

Cosmary Fasanelli – la velina mora – ha 22 anni, è pugliese ed è cresciuta praticando molti sport. Il suo amore per la danza è iniziato all’età di tre anni e mezzo. A 17 anni ha debuttato a Tú sí que valessuccessivamente si è trasferita a Milano e ha partecipato come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici. A farle da insegnante è stata anche la maestra Alessandra Celentano che ha sempre cercato di spingerla a studiare di più e a spingersi oltre i suoi limiti.

Chi è Valentina Corradi, che sostituisce Anastasia Ronca a Striscia la Notizia?

Valentina Corradi ha esordito qualche giorno fa a Striscia la Notizia: la ballerina ha preso il posto della velina bionda Anastasia Ronca. L’assenza della ragazza di Somma Vesuviana, comunque, è solo provvisoria. La ragazza è stata costretta a rimanere a casa dopo che l’ultimo tampone ha dato esito positivo, la notizia è stata comunicata dallo stesso ufficio stampa del programma di Antonio Ricci.

Valentina Corradi è due volte campionessa italiana under 21 di danza sportiva. La ragazza è originaria di Rapallo, in provincia di Genova. Nata nel 2001, durante il periodo liceale ha avuto il supporto dei genitori che l’hanno accompagnata a danza. Nei tragitti in macchina, per tenersi in pari con le lezioni a scuola, studiava nella specialità latino-americano è arrivata in finale ai mondiali in Cina nella sua disciplina.