Super puntata quella di Striscia la notizia di oggi, mercoledì 5 giugno 2019. Prima della nuova diretta di Live, infatti, i conduttori Scotti e Hunziker hanno “lanciato” non pochi servizi di vario genere. Ecco, allora, il video Mediaset per rivederli tutti: dal nuovo Fatti e rifatti dedicato a Eva Grimaldi, al primo servizio dei tre dedicato a Pippo Baudo, passando per la “Figura di m…storica” di Antonio Di Pietro e per la nuova esibizione “live” messa in piedi per lo Strix Factor di stasera.