Pippo Baudo sta per compiere 83 anni e, per l’imminente compleanno, Striscia la notizia gli rivolge auguri un po’ particolari. Infatti, nella puntata in onda oggi, 5 giugno 2019, il tg satirico di Canale 5 ha trasmesso il primo dei tre servizi dedicati al conduttore di tanti Festival di Sanremo; il terzo ed ultimo ci sarà il 7 giugno, giorno in cui il “Pippo nazionale” spegne appunto le sue prime 83 candeline. Il risultato? Stasera “Striscia” è tornata a “pungere” l’amato presentatore tv, tra vecchie accuse e retroscena riproposti. Qui il video Mediaset con l’intero servizio.