Storia della mia famiglia è la nuova serie TV italiana targata Netflix, diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar. La produzione vede protagonisti attori di grande talento per una storia che strapperà risate ma anche lacrime. Un racconto drammatico che punta i riflettori sul tema della famiglia, sul senso di appartenenza ad un nucleo familiare e sul legame tra figli e genitori. Scopriamo la trama, il cast e la data d’uscita della serie.

Storia della mia famiglia, la trama della serie

Ambientata tra Roma e Napoli, la trama della serie tv “Storia della mia famiglia” ruota attorno al personaggio di Fausto, un padre malato di cancro che si trova a vivere il suo ultimo giorno di vita. In vista del terribile epilogo, decide di riunire sua madre Lucia, suo fratello Valerio, e il suo compagno di avventure Demetrio. I “fantastici quattro” avranno il compito o per meglio dire la missione di occuparsi dei suoi due figli, Libero e Ercole, una volta che Fausto non ci sarà più. L’uomo vuole impedire che i figli tornino con la madre che soffre di problemi psichici.

Una storia di un amore intenso e assoluto che trabocca però di un senso di speranza costante. Ed è forse proprio nella dicotomia tra tragedia e ottimismo che affonda la vicenda di Fausto, un legame quello con i figli che non si arrende nemmeno quando intorno tutto sembra crollare. E’ anche il racconto del tentativo di un padre, ormai prossimo alla morte, di proiettarsi nel futuro dei figli, sul quale il destino invece ci ha messo lo zampino in modo funesto.

Il cast di “Storia della mia famiglia”

Il regista Claudio Cupellini ha scelto per questi ruoli attori che potessero essere in grado di donare se stessi, senza alcuna remora ma con grande generosità. Ad interpretare Fausto è Eduardo Scarpetta. Per lui calarsi nei panni di questo personaggio è stata una sfida complicata che ha avuto anche delle ripercussioni a livello emotivo. Proprio lui, che ha perso suo padre per un tumore alle corde vocali, si è ritrovato a ad interpretare un uomo malato terminale di cancro ai polmoni: “Mi sono concentrato sull’indagine scientifica della malattia: ho studiato le cinque fasi del suo progredire, ho guardato video di persone dispnoiche per riprodurre quella stessa respirazione affannosa, quella tosse terribile, persistente”.

Nel cast, oltre a Scarpetta, figurano anche Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna, Antonio Gargiulo, Jua Leo Migliore e Tommaso Guidi.

Quando esce “Storia della mia famiglia”

Storia della mia famiglia sarà disponibile su Netflix dal 19 febbraio 2025 con tutti i sei episodi disponibili al lancio.

Il trailer ufficiale della serie