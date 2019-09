Stefano Macchi non crede ad Alessia Marcuzzi e a Temptation Island Vip 2019 si rivolge così alla conduttrice del programma di Canale 5: “Anna ha chiesto il falò di confronto?“. Nella quarta puntata di lunedì 30 settembre, infatti, il fidanzato della Pettinelli sembra incredulo rispetto alla comunicazione e pare non capire fino in fondo il motivo di questa scelta da parte della compagna. Ecco il video Witty tv col momento, trasmesso da Mediaset stasera in prima serata.