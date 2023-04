Torna sugli schermi di Rai2, il programma condotto da Stefano De Martino, Bar Stella un “late night show” su cui nessuno avrebbe scommesso, nemmeno lo stesso De Martino. Infatti, Bar Stella è arrivato alla terza stagione e proprio il conduttore era quello che ci credeva di meno. Scopriamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando e quando in tv.

Bar Stella approda nuovamente su Rai2: quando in tv la terza stagione del programma condotto da Stefano De Martino

Il prossimo 25 aprile in seconda serata su Rai2 arriva Bar Stella, con Stefano De Martino. Un appuntamento che si rinnova dal martedì al giovedì in seconda serata. Al marito di Belen Rodriguez, è stato chiesto se credeva che Bar Stella sarebbe arrivato alla terza edizione. Il conduttore, raggiunto da Sorrisi fa sapere: «Zero! Tre anni fa sono andato in Rai con un foglio in mano e una bozza di questo “late night show”, se possiamo chiamarlo così. Ora siamo alla terza edizione, è un piccolo miracolo televisivo per me».

È un momento d’oro per Stefano De Martino: è uno tra i giovani conduttori più quotati e apprezzati della nostra televisione. De Martino ogni giorno che passa dimostra di essere non solo un uomo brillante, ma anche una persona che ha imparato nel tempo che l’impegno e il duro sacrificio ripagano a lungo termine. Sempre a Sorrisi, De Martino confessa che in passato spesso si sentiva a disagio rispetto a certe situazioni e con il tempo ha capito che era dovuto al fatto che dietro ci fosse poca preparazione.

“Nasce tutto dal disagio e dall’entusiasmo” e così che spiega De Martino. Il disagio e l’entusiasmo sono due componenti essenziali per la crescita lavorativa di qualcuno. Almeno per De Martino è stato così. Se non ci si sente all’altezza e sempre fuori luogo il vero motivo è la mancanza di studio.

Studiando e mettendo in cantiere le nozioni apprese si può arrivare dappertutto. In breve, per De martino la disciplina, l’ordine e lo studio sono stanti componenti fondamentali per la sua crescita. Parole sagge, che sono alla base del successo. Studiando, oggi si possono avere in mano, tutti gli strumenti per affrontare qualsiasi situazione. Quindi il segreto è studiare e imparare. È quello che ha fatto e si vede. Bar Stella non è solo un bel programma perché dinamico e allegro, ma nasce da una vera emozione: Stefano De Martino abitava sopra il vero Bar Stella.

«Vivevo sopra il vero Bar Stella, mio padre faceva il barista lì quindi la mattina metteva il caffè in una bottiglietta di vetro e lo mandava su nel cesto di vimini che mia madre aveva calato con una corda. E il profumo inebriante del caffè si sprigionava per tutta la casa. Da piccolo vedevo questa bottiglietta che saliva quasi fosse una pozione magica preparata da mio padre per darci la carica. Una scena da cartone animato!» ricorda il conduttore.

De Martino si è messo in gioco come autore e infatti a Sorrisi dichiara:

«Sì, ed è stata una sfida personale con il mio carattere: ho una forte mania di controllo e la responsabilità era tutta mia. Quando parti da zero hai bisogno di sperimentare, di trovare la strada in corso d’opera e in effetti dalla prima edizione a questa il programma è praticamente un altro!».

Quali sono le regole del programma che lo rendono vivo e seguitissimo?

«Si parte da uno schema ordinato, la scaletta ha appuntamenti fissi come la band, il jingle, la Signorina buonasera, la sigla della buonanotte; all’interno di questo ordine ci sono mille imprevisti che accadono e non puoi scrivere. Poi mi piace scovare personaggi nuovi e mettere in pista “giocatori” capaci di improvvisare. Cerco di fare la televisione che Renzo Arbore definirebbe un po’ jazz».

Il Sogno di De Martino, fare un programma in stile Fiorello, da un vero bar di Roma

«Una volta mi era venuta l’idea di fare un “dopofestiva!” in un ristorante a Sanremo, come Fiorello. Mi piacerebbe portare “Bar Stella” in un bar vero di Roma, a Napoli sarebbe semplice, il nostro studio è lì e non cambierebbe tanto!»

Appuntamento quindi con Bar Stella da martedì 25 aprile in seconda serata su Rai2 con Stefano De Martino.