C’è chi parla di troppa sovraesposizione, c’è chi invece punta totalmente sul suo talento, come il direttore del Prime Time della Rai Stefano Coletta. L’artista in questione è Stefano De Martino che non ha nessuna intenzione di rallentare con i suoi molteplici impegni. Per lui come riportano i palinsesti Rai per la prossima stagione tv 2022/2023, sono previsti quatto programmi su Rai2: Tim Summer Hits, Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Per l’ex ballerino di Amici, oggi affermato conduttore della Rai, le novità non finiscono qui. Stefano torna a teatro con uno spettacolo dal titolo “Meglio Stasera – Quasi one man show”. Spettacolo scritto dallo stesso ballerino-conduttore e da Riccardo Cassini.

Stefano De Martino torna a teatro con uno spettacolo scritto da lui: “Meglio Stasera – Quasi one man show”

Stefano De Martino, tornato al centro del gossip per il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come allievo di danza ad Amici di Maria De Filippi. Dopo una carriera breve come ballerino è approdato alla conduzione e ad oggi, a soli 32 anni, ha già all’attivo diverse esperienza. Ha condotto Made in Sud, Stasera tutto è possibile e attualmente con l’amica e collega Andrea Delogu è al timone di Tim Summer Hits. Insomma ormai De Martino è un volto di punta di Rai 2.

“Meglio Stasera – Quasi one man show” lo spettacolo del ballerino-conduttore volto di punta di Rai 2

Lo showman dell’anno, arriva al Teatro Lendi in anteprima nazionale a partire dall’8 Marzo 2023 con lo spettacolo dal titolo “Meglio stasera… quasi-one man show”. Ed è qui che il personaggio di punta della televisione italiana dialoga ed empatizza: gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico e tanto tanto altro assicurano dal Teatro Lendi di Via Alessandro Volta, 144 – Sant’Arpino Caserta. Lo spettacolo che vede protagonista Stefano De Martino entra in un cartellone ricco di personaggi del teatro e della tv, tra cui: Carlo Buccirosso, Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, Alessandro Siani, Sergio Rubini, Sal Da Vinci, Massimo Masiello, Biagio Izzo, Silvio Orlando, Cristina Donadio, Solis sting quartet Capone Bungt Bangt.

Stefano De Martino torna a teatro dopo il successo con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Non è la prima volta che il conduttore di Stasera tutto è possibile calca i palcoscenici teatrali. Gia lo scorso anno De Martino portò in scena lo spettacolo dal titolo “Che coppia noi tre”, con gli insostituibili colleghi e amici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e la partecipazione di Mario Porfito.