Tutto pronto per la prima puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino su Rai2. Scopriamo ospiti e anticipazioni della nuova stagione in partenza da lunedì 26 settembre 2022 su Rai2.

Stasera tutto è possibile 2022: ospiti e anticipazioni di lunedì 26 settembre 2022

Al via da lunedì 26 settembre dalle ore 21.20 la nuova stagione di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino. Una bella notizia per milioni di telespettatori che da stasera potranno godersi una serie di serate all’insegna delle risate e dell’allegria con uno dei programmi più divertenti del piccolo schermo. Squadra vincente non si cambia. Confermato non solo il conduttore Stefano De Martino, ma anche i compagni di avventura: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, imitatore rivelazione dello scorso anno. Per la puntata del debutto il bravissimo Vincenzo De Lucia imiterà due icone dello spettacolo italiano: la conduttrice Milly Carlucci e l’attrice Sandra Milo.

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata che dovranno mettersi in gioco sul palcoscenico dell’Auditorium Rai di Napoli. Il tema della prima puntata è “Tutti a scuola” e tra gli ospiti ci saranno: Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano.

Stasera tutto è possibile, i giochi

Non mancheranno i giochi diventanti l’anima di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di successo della seconda rete di Viale Mazzini. Come sempre i concorrenti vip dovranno cimentarsi in una serie di prove che li metteranno a dura prova. A cominciare dal gioco della Stanza inclinata, uno dei più amati del programma, con gli ospiti che dovranno cimentarsi con sketch improvvisati su di un pavimento inclinato di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi previsti nella prima puntata segnaliamo anche: Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male.

Oltre a giochi già noti e conosciuti al pubblico, per la nuova edizione spazio anche ad un nuovo gioco. Si tratta de La stanza buia, una stanza visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi che potrà essere utilizzata come penitenza per alcuni degli ospiti che perderanno le sfide nel corso dei vari giochi.

Ricordiamo che il programma è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights.