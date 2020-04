Massimo Ranieri torna in prima serata su Raiuno con “Stasera Sogna con Massimo Ranieri“. Un imperdibile one man show con protagonista assoluto l’istrione della musica italiana accompagnato per l’occasione da un cast pazzesco di ospiti. Ecco tutte le anticipazioni, la data di messa in onda e gli ospiti della serate.

Stasera Sogna con Massimo Ranieri: quando in tv su Raiuno

Sabato 25 aprile 2020 alle ore 21.25 appuntamento con “Stasera Sogna con Massimo Ranieri“, il one man show trasmesso in prima serata su Raiuno. In questo periodo di quarantena forzata per via dell’emergenza Coronavirus, l’azienda di Viale Mazzini è pronta a regalare al pubblico una serata all’insegna della grande musica italiana con uno degli artisti di maggior successo dello spettacolo. Si tratta di un appuntamento davvero unico, visto che saranno riproposti i momenti più emozionanti e spettacoli di “Sogno e son desto”, il varietà campione d’ascolti che ha segnato il ritorno in prima serata su Raiuno dell’artista napoletano.

Ideato e scritto con la collaborazione di Gualtiero Peirce, il varietà non è altro che la trasposizione televisiva dello show omonimo che Ranieri ha portato con granissimo successo di critica e pubblico in giro per tutti i più importanti teatri italiani. Uno show che ha incantato ed emozionato grandi e piccini, che viene riproposto in prima serata su Raiuno con un best of delle migliori performance. Non solo musica, ma anche momenti di teatro e di intrattenimento con la partecipazione di grandissimi ospiti italiani ed internazionali.

Stasera Sogna con Massimo Ranieri, ospiti

Durante lo show potremo rivedere Massimo Ranieri condividere il palcoscenico con artisti del calibro di Franco Battiato, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Gino Paoli ed Edoardo Bennato.

Non solo tra gli ospiti anche la grandissima Lucia Bose, l’attrice dai capelli blu recentemente scomparsa, fino al pittore e scultore Michelangelo Pistoletto.